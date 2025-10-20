Sabina apuesta por beneficiar a las Islas del desarrollo del grupo

Todo al lujo, a las marcas exclusivas y a una mayor comodidad en sus establecimientos para la clientela. Esos tres conceptos, echando mano del juego de ruleta con la que sorprendió este jueves a los invitados en la reapertura de su tienda en el CC Boulevard Faro-Maspalomas, constituyen los principales pilares sobre los cuales el Grupo Sabina pretende revalidar su papel como empresa de referencia en el sector de la belleza y la moda de un Archipiélago donde cuentan actualmente con doce puntos de venta.

Tanto Marco Aurelio Pérez Sánchez, alcalde San Bartolome de Tirajana, como Raju Daswani, director de expansión del Grupo Sabina, coincidían el jueves en reconocer la clara apuesta que el crecimiento de la empresa canaria supone de cara al desarrollo tanto del destino Maspalomas como del resto de Canarias. «Sabina y su filosofía de negocio son un ejemplo excelente de cómo invertir y modernizar desde el sector privado enriquece tanto al grupo como a la economía de nuestra localidad y la Isla», admite Pérez con orgullo pues fue precisamente hace 52 años en los locales comerciales del Hotel Corona Roja de Playa del Inglés donde nace Sabina.

El alcalde del municipio del sur de Gran Canaria realizó estas declaraciones mientras alrededor de 150 invitados a la reapertura de la tienda Sabina del CC Boulevard Faro-Maspalomas, entre regalos, copas y canapés, disfrutaban de un acto amenizado por las propuestas musicales del dj Ray López.

Todo eso ocurría en la terraza del remozado establecimiento que ha pasado de los 225 metros cuadrados a ocupar 385 «en una de las áreas más exclusiva de Gran Canaria en particular y Canarias en general», destaca Raju Daswani antes de detallar que «precisamente con el objetivo de satisfacer la demandada que de grandes marcas cosméticas, de belleza, moda o complementos tiene el viajero que opta por disfrutar de sus vacaciones en esta zona turística».

Entre prendas de Karl Lagerfeld o, entre otras firmas, Calvin Klein; los aromas de perfumes como Aqua di Parma y Jo Malone Londres o las texturas de cremas de exclusivas marcas como La Prairie y Sisley los invitados más curiosos extendían al interior de la reformada tienda una fiesta que realmente celebraba el disfrute de los sentidos en su significado más amplio porque etiquetar el establecimiento Sabina del CC Boulevard Faro-Maspalomas únicamente de perfumería supone restar al conjunto el resto de detalles que la convierten en un paraíso en la tierra para clientes exclusivos.

Raju Daswani no dejó pasar la oportunidad de «agradecer al grupo Lopesan su apoyo para la ampliación del local; su implicación y cercanía hacia quienes formamos la familia Sabina ha sido siempre constante», afirma mientras a escasos metros, con una amplia sonrisa dibujada en el rostro, Francisco López Sánchez, CEO del Grupo Lopesan, departía con algunos invitados.

Además del alcalde Marco Aurelio Pérez y Francisco López, entre los asistentes se encontraban José Juan González –CEO de Canaragua–; Pedro Andueza –CEO de Velorcios y presidente de ATA Canarias–; Magüi Melián –CEO del Grupo Domingo Alonso– y Ramón Suárez, concejal de Deportes del Ayto. de San Bartolomé de Tirajana.

Daswani también aprovechó el jueves para poner en valor que «más allá de las firmas de lujo la gran riqueza del Grupo Sabina está en el personal» que trabaja en las tiendas del grupo y que al final constituyen la cara con la cual se encuentra su clientela.

«Nuestra plantilla en la empresa es de alrededor de 200 personas, canaria en casi su totalidad, algo que nos enorgullece porque sabemos la importancia que tiene generar puestos de trabajo», dice el director de expansión del Grupo Sabina, hijo de los fundadores del conglomerado empresarial que en materia de belleza, perfumería, complementos y moda es el más importante de Canarias y que en lo relativo a comercio online, uno de los fuertes del grupo, encabeza este sector en España mientras que a nivel Europa ocupa un destacado segundo lugar.

Bajo la dirección visionaria de los hermanos Chello, Kumar y Lalo Daswani, en la primera mitad de los años setenta y como Perfumería Sabina arranca este proyecto con más de medio siglo de trayectoria. Aquello que nació como una modesta tienda especializada en fragancias se ha consolidado como un referente de perseverancia y logros en la industria.

Esta empresa familiar ha superado numerosos desafíos y ha demostrado una habilidad innata para adaptarse a las transformaciones del mercado. No solo ha mantenido una posición sólida en el mercado local de Canarias, sino que también ha logrado expandirse más allá de las fronteras insulares y ha abrazado plenamente la era digital, en la que hoy día, como decíamos, es un auténtico referente ofreciendo sus productos a gran parte del planeta.

Aunque su conocimiento profundo del sector, sus precios competitivos y sus ubicaciones estratégicas han contribuido significativamente a su éxito, el auténtico secreto detrás de Grupo Sabina radica en su sentido de comunidad. Cada miembro de su equipo se considera parte de esta gran familia, y este espíritu de camaradería ha sido esencial para el desarrollo de la empresa.