Salto de Chira, más cerca: avanza la excavación del hueco para construir la central hidroeléctrica

Las obras para dar forma a la central hidroeléctrica reversible Salto de Chira avanzan con las excavaciones del hueco donde se construirá la central y el circuito hidráulico que conectará las presas de Chira y de Soria. La adjudicataria de los trabajos también se encuentra en estos momentos culminando la conducción desde la estación desaladora de agua de mar hasta la presa de Soria y la toma de agua marina en la costa de Arguineguín, de acuerdo con fuentes de Red Eléctrica.

Los trabajos, que comenzaron en febrero de 2022, suponen una gran complejidad técnica, especialmente en aspectos como la apertura de los túneles de acceso principal, desde Las Filipinas -en el barranco de Arguineguín- y secundario, desde la presa de Soria. Solo una vez terminada esta fase ha sido posible la excavación del hueco de la central.

Conexión con la subestación de Santa Águeda

Por el túnel principal discurrirá la tubería de impulsión que transportará el agua desde la desaladora hasta la presa de Soria, así como parte de la línea de alta tensión que conectará la futura central hidroeléctrica con la subestación de Santa Águeda, de 220 kilovoltios.

Al mismo tiempo, los equipos trabajan en el circuito hidráulico que enlazará las presas de Soria y de Chira. Las conducciones horizontales de este sistema se encuentran muy avanzadas y se están construyendo desde ambos embalses. Este circuito permitirá bombear agua desde Soria hasta Chira y, en sentido inverso, aprovechar el desnivel entre ambas presas para la generación hidroeléctrica.

Conducciones horizontales y verticales

La infraestructura incluye conducciones horizontales —una de aspiración, de 1.075 metros de longitud, y otra de baja presión, de 935 metros, ambas con un diámetro de cinco metros—, y una conducción vertical forzada de 375 metros de longitud y cuatro metros de diámetro. También se construyen las tomas de agua y los pozos de compuertas en cada una de las presas.

El tramo horizontal del circuito hidráulico ha sido calado la pasada semana, y actualmente se ejecutan las chimeneas de equilibrio y las excavaciones de las conducciones que conectarán las presas con el hueco donde se ubicará la central, destinada a albergar transformadores y grupos generadores. Este sistema hidráulico aprovechará un salto bruto de 357,23 metros entre ambos embalses, con capacidad para turbinar un caudal de 68,40 metros cúbicos por segundo.

Zanjas de 14 kilómetros

De forma paralela, continúan los trabajos en la tubería de impulsión que llevará el agua hasta el embalse de Soria. Esta instalación se extiende a lo largo de 17 kilómetros, divididos en dos tramos: uno de más de 14 kilómetros de zanja por el cauce del barranco de Arguineguín y otro de 3,4 kilómetros en subterráneo, a través de los túneles del proyecto. En este último, se prevé iniciar los trabajos en el interior durante el último trimestre del año, mientras se finaliza la obra de zanja en la parte más próxima al túnel.

Más del 90% de la obra total se desarrolla bajo tierra. Según Red Eléctrica, todas las actuaciones se ejecutan conforme al plan de Vigilancia Ambiental y a la Declaración de Impacto Ambiental, que contempla la creación de una Comisión Técnica de Seguimiento.

Red Eléctrica contempla que la central hidroeléctrica de bombeo reversible Central de Chira cuente con 200 megavatios y tenga 3,6 gigavatios hora de almacenamiento. Los cálculos indican que su puesta en marcha representará alrededor del 36% de la punta de demanda de la isla de Gran Canaria y permitirá que entre el 50% y el 70% de la energía de la Isla sea limpia, según avanzó el presidente del Cabildo, Antonio Morales, durante una visita a comienzos de este año. Además, permitirá ahorrar 120 millones de euros al sistema.