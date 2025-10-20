Santa Lucía lanza una guía para informar a las personas migrantes sobre sus derechos

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, con el apoyo de la ong Alianza por la Solidaridad y del Gobierno canario, ha publicado ‘Tu guía en Santa Lucía, lo que necesitas saber si eres vecino o vecina migrante’, un documento que recoge la información de servicios y recursos públicos que puedan necesitar personas que llegan al municipio desde otros países.

¿Qué documentos se necesitan para firmar un contrato de alquiler?, ¿Cómo y quién decide cuánto es el pago mensual del alquiler?, ¿Cómo obtener el certificado digital, la tarjeta sanitaria o buscar empleo?, son algunas de las preguntas a las que se responde en la página de la guía impresa en formato de libreta.

La concejala de Solidaridad Ofelia Alvarado manifestó que la guía «nace con el propósito de facilitar el acceso a información útil y actualizada sobre los recursos disponibles en el municipio y fuera de él relacionados con Servicios Sociales, Educación, Sanidad, asesoramiento jurídico entre otros ámbitos».

Alvarado añadió que «Santa Lucía de Tirajana es un municipio diverso, solidario y comprometido, y con esta guía queremos acompañar a las personas migrantes en su proceso de integración, autonomía y participación activa en la vida local, fortaleciendo los lazos que nos unen como comunidad».

En una primera edición se han impreso 300 ejemplares que se repartirán en diferentes centros públicos y ongs del municipio. También se puede acceder a la guía con un QR que está en carteles y en la web municipal y las redes sociales.

La delegada en Canarias de la ong Alianza por la Solidaridad Irene Bello señaló que «Con esta guía aportamos nuestro granito de arena para construir una sociedad más crítica, de la mano de las personas migrantes que pueden mejorar su presencia y participación en los espacios donde están». En la presentación de la guía acudieron representantes de colectivos sociales y organizaciones de personas migrantes.