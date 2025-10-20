La subida del alquiler cierra un 15% de los negocios en la Avenida de Canarias

El eje comercial y motor económico de Santa Lucía de Tirajana se centra en la Avenida de Canarias, conocida por ser la más larga de España, así como a nivel social por su multiculturalidad. Pero tras la crisis derivada de la Covid, muchos negocios no remontan. Cierran. Pero han influido más factores, como el incremento de precios de alquiler un 30% en dos años, bajo poder adquisitivo, pérdida de valor de los inmuebles, absentismo laboral, bajas médicas y elevados gastos. «Atraviesa un momento de reajuste profundo», apuntan expertos inmobiliarios, que señalan que alrededor de un 15% de los locales permanecen cerrados o se encuentran en proceso de cambio. Solamente en primera línea de la Avenida de Canarias, de Doctoral al Cruce de Sardina, hay 29 locales comerciales o negocios sin actividad, en los que cuelga el cartel de se vende o traspasa. De este total, 12 se encuentran en la zona peatonal, concentrados en su mayor parte en el entorno de la plaza de Los Algodoneros, junto a la iglesia de San Rafael y epicentro de la actividad.

Uno de ellos es la tienda de muebles Hermanos García, ubicada en un edificio mítico y referente vecinal, que echó el cierre hace casi un año y medio. Pero también quedaron vacíos locales donde había bancos, herbolarios, negocios de restauración, perfumerías, tiendas de ropa o un centro médico. Una de las propietarias que permanece abierta a duras penas, en plena Avenida de Canarias, comenta que «me mantengo por los clientes de toda la vida y realmente me da pena. Es un negocio familiar que yo levanté después y he mantenido vivo. Pero no se sostiene. Cada vez el alquiler es más alto. Los costes son más caros. Lo que vendo es para pagar los gastos, de ganancias nada. Así que...».

Es una de las voces de los emprendedores y familiares que se encuentran al frente de los pequeños comercios, en su gran mayoría apostados en los bajos de edificios o casas terreras de la misma Avenida de Canarias, pulmón económico y balón de oxígeno para el comercio y también el empleo local, pero que según el termómetro de la propia patronal se somete a cargas insostenibles. Aunque igual que cierran unos, abren otros. Este año se han puesto en marcha 30 nuevos negocios, según datos de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Vecindario (Ascoive).

Uno de los locales cerrados en la zona peatonal de la Avenida de Canarias / La Provincia

Detrás de las persianas bajadas hay múltiples causas. Los alquileres se han disparado en los últimos años, alcanzando cifras que superan los 1.500 euros por locales medianos. Algunos empresarios acusan a ciertos propietarios de especular, esperando rentas altas que pocos pueden pagar.

Trinidad Díaz, gerente de Ascoive, es directa y apunta como una de las causas más sangrantes el encarecimiento de hasta un 30% del precio del arrendamiento en dos años.

«Ni en Mesa y López»

Trinidad Díaz comenta a título anecdótico y «como un caso puntual», que «llegaron a pedir una renta mensual de 3.000 euros por un local en la avenida. Ni en Mesa y López en Las Palmas de Gran Canaria piden eso», enfatizó riendo con ironía la directiva de la asociación, que aglutina a más de 200 empresarios. Lo que sí asegura Díaz es que los alquileres ahora mismo están disparados: un local en la avenida no baja de los 1.500 euros.

A este encarecimiento de los inmuebles se suman las bajas médicas y el absentismo laboral. «Es la queja común de nuestros asociados. No pueden soportar el coste del encarecimiento de gastos y pagar a la Seguridad Social cuando contratan a un empleado y al mes pide una baja médica que se prolonga», señala. Díaz critica las cargas fiscales y laborales que sufren las microempresas y alerta de que medidas como la reducción de la jornada laboral afectarían especialmente a los pequeños negocios. Son pequeños comerciantes y no pueden soportarlo.

Como aspecto positivo apunta que en lo que va de año han abierto 30 nuevos negocios en la Avenida de Canarias. «El pulmón comercial de Santa Lucía de Tirajana sigue vivo y en crecimiento», dice. No obstante, Díaz expone que «habría que estudiar a fondo la situación».

El alza del precio de suministros o la competencia de los centros comerciales cercanos y las plataformas de venta online también afectan. «Antes la gente venía a comprar, ahora pasea, toma algo y se va», apunta otro empresario, «las ventas ya no cubren los gastos».

Según el estudio de mercado elaborado por Jorge Henríquez, analista y broker de Remax Lanzagorta Central —con base en datos de María González y Daisy Sánchez, agentes asociados—, los registros de compraventa analizados en la propia Avenida de Canarias revelan que entre 2020 y el primer trimestre de 2025 se han cerrado cerca de sesenta operaciones de locales comerciales, con un precio medio de unos 93.000 euros y un valor por metro cuadrado en torno a los 750 euros. «Estos datos reflejan un mercado que ha perdido entre un 25 y un 30% de valor respecto a los niveles previos a la pandemia, y donde predominan locales antiguos —construidos alrededor de los años noventa— vendidos por propietarios particulares que buscan liquidez o dar salida a negocios sin rentabilidad», señala el experto.

Precisa que la mayoría de las operaciones se centran en pequeños locales de 100 a 150 metros cuadrados, lo que confirma una reconfiguración del tejido comercial tradicional. «Hoy el interés inversor se orienta más hacia la reforma, el cambio de uso o la inversión patrimonial a medio plazo, que hacia la apertura de nuevos comercios minoristas», matiza. Más del 30% de la población residente es de origen extranjero, apunta, con una notable presencia latinoamericana y africana, en muchos casos con empleos vinculados a servicios domésticos, construcción, restauración y logística. «Esta población aporta estabilidad demográfica y mantiene la demanda de vivienda y servicios básicos, pero con hábitos de consumo diferentes y de menor capacidad adquisitiva media. Esto influye directamente en la rentabilidad de los pequeños comercios de la Avenida de Canarias», determina Hernández.

El centro comercial Atlántico, «también vive su propia reconversión», añade el broker. «De sus más de 90 locales activos en 2015, hoy operan en torno al 70%, con predominio claro de restauración, servicios y grandes cadenas». Detalla que muchos de estos cambios no solo afectan al comercio de zona exterior, sino también a negocios ubicados en superficies comerciales.