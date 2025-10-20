Víctor Alonso: « Nos enfrentamos a un desafió importante»

El consejero insular de Acción Social y Participación Ciudadana, Víctor Alonso, considera que ante el incremento poblacional que sufre la isla, ésta se enfrenta a un desafío importante.

Los seminarios ‘Fuerteventura Protagonista’ es un proyecto comunitario que, según Alonso, busca fomentar la participación ciudadana en el desarrollo integral de la Isla.

A su juicio, con estas píldoras formativas, a modo de seminarios, se persigue analizar los desafíos demográficos desde la perspectiva local e insular, con especial atención a las comunidades de Fuerteventura.

«Este reto se centra en tener unos servicios acordes con las necesidades y con la población existente en la isla. Que dé respuesta a la demanda actual, a pesar de los grandes esfuerzos que se realizan por las diferentes administraciones públicas». Además, añadió que «falta seguir avanzando en dar respuesta a las realidades que se van generando en la isla, de ahí estos seminarios, que trata de conocer lo que nos plantea la sociedad majorera».