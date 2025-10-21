La azotea de las Casas Consistoriales de Gáldar se convierte en el mirador de Santiago

La azotea de las Casas Consistoriales de Gáldar se transformará para convertirse en un privilegiado mirador de la iglesia y el entorno de la plaza de Santiago. El Ayuntamiento acomete la reforma de la azotea, que incluye el acondicionamiento de unos cuartos en desuso en una sala polivalente para acoger actividades, con oficina y zona de cocina.

El Ayuntamiento ha acometido durante los últimos años una reforma de sus Casas Consistoriales que, además del salón plenario, las dependencias de la Alcaldía y una oficina de información turística, albergan el tricentenario drago en su patio central. A esto se sumaron los trabajos llevados a cabo en su teatro anexo. Ahora los obreros entrarán en la cubierta, para acometer su rehabilitación y de los cuartos, que se usan como improvisado almacén de trastos.

Piedra de cantería

El proyecto tiene dos áreas de trabajo. Por un lado, tiene como finalidad potenciar las cualidades de la futura terraza-mirador ubicada en la planta alta de la Casona del Drago. Para ello se acometerá la sustitución del pavimento de la cubierta por otro de madera sobre suelo impermeabilizable y revestimientos verticales, y la instalación de nuevas luminarias acordes a la singularidad del lugar.

Infografïa de la futura sala polivalente de la azotea de las Casas Consistoriales de Gáldar. / LP / DLP

A esto se suma la reposición de algunas piezas de cantería de la cornisa del edificio que están rotas o desprendidas por el paso del tiempo, con el propósito de acondicionar el espacio como un observatorio privilegiado de todo el entorno del Bien de Interés Cultural que supone el Conjunto Histórico de Santiago de los Caballeros, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1982, y está considerado uno de los mejores exponentes del neoclasicismo ilustrado de Canarias, junto al Templo de Santiago de los Caballeros y la plaza.

En la reposición de la fachada se usará la piedra de Gáldar, de origen volcánica, estructura granular y color ocre caneloso, con lo que se pretende respetar las cualidades de durabilidad y semejante al material original que se va a retirar. De esta forma se logra también preservar los aspectos ambientales de la cara más visible del inmueble.

De forma paralela, el proyecto municipal que cuenta con apoyo del Cabildo pretende rehabilitar unas habitaciones que también están en la cubierta de las Casas Consistoriales de Gáldar, para generar una sala polivalente de unos 25 metros cuadrados, que servirán para encuentros y como lugar de trabajo.

Cuatro meses

La obra cuenta con un presupuesto inicial de 138.323,40 euros, y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El Ayuntamiento ya ha aprovechado parte de la azotea en alguna ocasión para realizar algún acto social, aunque con los trabajos se mejora el entorno y se gana en seguridad.

Conocido como el ayuntamiento viejo, las Casas Consistoriales suman el conjunto de dos edificaciones. La mitad sur surge de una reforma de un antiguo edificio que acogió en la primera mitad del siglo XIX el juzgado de primera instancia de Gáldar. La configuración definitiva se remonta a la mitad del siglo XIX con la fundación de la Sociedad de Fomento y Recreo (el casino), antes de su traslado a la ubicación actual a pocos metros. Y uno de sus grandes atractivos es la custodia del drago más antiguo de Gran Canaria, al que se ha sometido a un tratamiento para reducir la presión que ha sufrido.