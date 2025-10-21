Brujas, curanderas y señales del más allá: esta es la isla más supersticiosa de España

Octubre avanza con pasos de hojas secas, braseros encendidos y noches más largas. Es tiempo de castañas, de relatos que se cuentan bajito y de promesas que no siempre se dicen en voz alta. La superstición, como la humedad del otoño, se cuela por las rendijas de la rutina sin pedir permiso.

Según un estudio reciente realizado por la plataforma Casino.org a más de 10.000 personas en España, Gran Canaria se ha convertido en la isla más supersticiosa del archipiélago con un 32,4% de población que admite abiertamente creer en supersticiones.

En la clasificación nacional, la provincia de Las Palmas alcanza un 31,8%, situándose en el octavo puesto del ranking nacional y superando la media estatal (28,6%).

Pero lo más interesante no está solo en lo declarado, sino en lo que se oculta. El informe advierte de la existencia de un fenómeno ya detectado en otras regiones: "los supersticiosos clandestinos".

“Son personas que aseguran no creer en lo paranormal, pero mantienen rituales ‘por si acaso’. En Gran Canaria, este grupo representa un 45,2% de la población”, señala el informe, lo que sitúa a la isla también como la líder de esta categoría en Canarias.

Brujas, Ouija y espejos rotos

Las supersticiones más populares en la isla parecen salidas de una mezcla de leyenda oral, tradiciones populares y miedos heredados.

El 54,3% de los grancanarios cree en brujas o curanderas, ya sea por su poder para curar, lanzar hechizos o predecir el futuro. Le siguen la Ouija con 49,7% y la clásica advertencia sobre pasar por debajo de una escalera con 45,3%.

El top de creencias incluye también romper un espejo (42,5%), el poder del tarot (40,1%), y hasta pisar excremento como símbolo de buena suerte (19,7%).

Primer crimen esotérico en Telde / LP/DLP

Actividad paranormal

Pero la isla no solo cree, sino que también vive experiencias que no siempre se pueden explicar. Gran Canaria concentra el 19,7% de toda la actividad paranormal registrada en el archipiélago, apenas por detrás de Tenerife (26,3%).

Las sensaciones más comunes son:

Sentirse observado sin explicación aparente (38,9%)

sin explicación aparente (38,9%) Ruidos fuertes en espacios silenciosos (35,9%)

en espacios silenciosos (35,9%) Cambios bruscos de temperatura (31,3%)

(31,3%) Objetos que se mueven sin causa visible (29,3%)

sin causa visible (29,3%) Apariciones parciales o totales (19,4%)

Todo esto construye un paisaje sensorial donde el miedo no siempre tiene rostro, pero sí presencia.

Una tradición que no muere

Aunque Gran Canaria encabeza la lista dentro del archipiélago, no es la única tierra donde la superstición late fuerte bajo la superficie.

A nivel nacional, el estudio coloca a Galicia como la comunidad más supersticiosa de España, con un 34 % de creyentes confesos, seguida de Andalucía (31,7 %) y Cataluña (30,1 %).

En el mapa provincial, Pontevedra, A Coruña y Granada lideran el ranking, mientras que Las Palmas se cuela en octava posición con un 31,8 %, por encima de la media española.

El dato es revelador, puesto que la fe en lo paranormal no entiende de clima ni de latitud. Se manifiesta tanto en la niebla gallega como en la calima canaria, y traza un mapa invisible donde el azar, el miedo y la necesidad de explicación dibujan fronteras propias.