Este es el desayuno más auténtico de Canarias y se encuentra en esta calle de Telde

Hay lugares que despiertan tu apetito cuando el resto aún bosteza. Destacan porque huelen a pan tostado, a café recién hecho y a recetas con personalidad. En el número 7 de la calle León y Castillo, en pleno casco de San Juan, en Telde, el restaurante Maniático ha decidido que desayunar puede ser un acto de placer. Y lo ha demostrado con una carta nueva pensada para quienes buscan algo más que un café con leche.

Este mes, el restaurante ha estrenado su nueva propuesta de desayunos de fin de semana, disponible los sábados y domingos de 9:00 a 12:00 horas, con platos que mezclan creatividad, sabores salados y un guiño dulce para cerrar la experiencia.

Tostadas que no son solo tostadas

“Si se encuentran por la zona de Telde y quieren probar un desayuno totalmente diferente, vengan a Maniático”. Así lo anuncian ellos mismos, y no les falta razón.

Entre sus nuevos platos destacan el New Rock de salmón, una propuesta elegante y fresca, la tosta ibérica para los amantes del sabor tradicional, o la versión vegetariana, ligera y equilibrada. Tampoco falta el clásico con sello propio, como el sándwich maniático. Pero si hay una joya inesperada es la tosta cruasán, mezcla de texturas y dulzura que ha empezado a conquistar las redes sociales.

Además, desde el propio restaurante recuerdan que los golosos también tienen su momento y animan a estar atentos a sus stories de Instagram, donde suelen mostrar postres y novedades que se salen de lo habitual.

Un horario para madrugadores y noctámbulos

El desayuno está disponible solo los fines de semana, pero Maniático no se queda ahí. Abre de miércoles a domingo, con horarios de cocina continua de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 00:00 horas, alargando hasta la 1:00 los sábados. Lunes y martes cierra por descanso y el cierre de cocina está fijado a las 15:30 y 23:30 respectivamente.

Además, se puede pedir a domicilio a través de plataformas como Just Eat o Uber Eats, lo que permite disfrutar de su cocina sin moverse del sofá.

Cubos, mojitos y hamburguesas que no se olvidan

Aunque la carta de desayunos es el último gran reclamo, Maniático se ha hecho un hueco entre los locales más originales de Telde gracias a sus propuestas para compartir, sus promociones y sus hamburguesas con firma propia.

Entre semana, los cubos de cerveza con papas arrasan: cinco botellas y un plato por precios que oscilan entre los 9 y 12 euros, según la marca elegida. Y los sábados, el clásico 2x1 en mojitos por 8,50 euros convierte las noches en cita obligada para muchos grupos jóvenes.

Pero el verdadero corazón de Maniático está en la plancha. Sus hamburguesas smash como La Loca Smash, con pan de papa J.Baker, doble carne nacional, cheddar, bacon y salsa propia, o las burgers grill como La Crazy Sabrosa con provolone, teriyaki de ajo negro y cebolla crujiente, han convertido el local en un punto de peregrinación para los amantes del sabor fuerte.

También hay opciones como el pollo Kentucky marinado y rebozado al estilo sureño, croquetas caseras, papas con toppings y ensaladas con ese toque “maníaco” que lo diferencia del resto.

Un local joven con espíritu rebelde

Maniático abrió sus puertas en abril de 2024 con el objetivo de convertirse en el refugio gastronómico de quienes buscan algo distinto. Con un ambiente moderno, terraza para disfrutar al aire libre y platos con nombre propio, ha sabido conectar con un público que quiere desayunar bien, almorzar mejor y cenar sin prisas.

La clave está en la mezcla de productos bien elegidos, recetas caseras y un punto de locura que se nota en cada detalle. Desde el pan brioche de sus hamburguesas hasta los huevos fritos con yema líquida de sus papas parmesanas, todo parece pensado para quedarse grabado en la memoria.