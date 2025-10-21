Educación transmite tranquilidad ante cinco casos de sarna en el instituto de Guía

La sarna se ha convertido en una enfermedad que ha ido creciendo de una forma casi silenciosa durante los últimos años, en muchas ocasiones por el estigma del pasado. La consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad ante la aparición de un brote con cinco alumnos del instituto de enseñanza secundaria (IES) Guía.

La escabiosis se detectó el viernes, poniéndose en marcha el protocolo para estos casos y haciéndose partícipe a Salud Pública y al centro de salud de Guía. Para ello, por la tarde se comunicó el problema a las familias para que estuvieran atentas por si surgían nuevos casos, como también al personal de transporte, limpieza y al ayuntamiento, que adoptaron las medidas añadidas.

Aviso a las familias y trabajadores

Educación señala que se detectaron cinco casos posibles, mientras la actividad del centro no ha sufrido más alteraciones al tener baja transmisión. Eso sí, mientras los enfermos se recuperan en sus casas, el aviso generó cierta inquietud entre el alumnado y familiares.

El concejal de Educación de Guía, Alejandro Rivero, añadió este martes que se han dado los pasos protocolarios, al mismo tiempo que mostraba la disposición municipal para colaborar si hiciese falta.

Leves

Por su parte, la consejería de Sanidad señaló que durante este año los casos de sarna detectados en Canarias «fueron todos leves y no requirieron su ingreso hospitalario».

Tal y como señala el protocolo para estos casos del Servicio Canario de la Salud, "La escabiosis o sarna es una infestación de la piel por el parásito Sarcoptes scabiei variedad Hominis. En nuestro entorno todas las personas son susceptibles de adquirirla independientemente de la edad, la clase social o el nivel económico. Los niños, personas mayores, inmunocomprometidas y los internos en residencias son los grupos más vulnerables a la transmisión. El objetivo del protocolo es establecer las pautas de actuación ante casos y brotes de sarna en la comunidad y en instituciones. La sarna no es una enfermedad de declaración obligatoria, por lo que no hay que declarar los casos aislados. Si deben declararse los brotes epidémicos (dos o más casos) fuera del ámbito familiar, siempre que se encuentre o sospeche vínculo epidemiológico".

Un ácaro

Y se manifiesta sobre el agente infeccioso que "el ácaro, que mide de 0,2 a 0,45 milímetros, labra un surco en la base del estrato córneo de la epidermis. La cópula tiene lugar en el surco y, tras ella, el macho muere y la hembra profundiza el surco e inicia la puesta de huevos, de dos a tres diarios durante sus 30 días de vida. Tras la eclosión, a los 3-4 días, las larvas alcanzan el estado adulto en 14-17 días".