Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santa María de Guía

Educación transmite tranquilidad ante cinco casos de sarna en el instituto de Guía

El centro mantiene la actividad tras seguir las medidas establecidas por Salud Pública

Exterior del instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Guía.

Exterior del instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Guía. / J. B.

Javier Bolaños

Javier Bolaños

Santa María de Guía

La sarna se ha convertido en una enfermedad que ha ido creciendo de una forma casi silenciosa durante los últimos años, en muchas ocasiones por el estigma del pasado. La consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad ante la aparición de un brote con cinco alumnos del instituto de enseñanza secundaria (IES) Guía.

La escabiosis se detectó el viernes, poniéndose en marcha el protocolo para estos casos y haciéndose partícipe a Salud Pública y al centro de salud de Guía. Para ello, por la tarde se comunicó el problema a las familias para que estuvieran atentas por si surgían nuevos casos, como también al personal de transporte, limpieza y al ayuntamiento, que adoptaron las medidas añadidas.

Aviso a las familias y trabajadores

Educación señala que se detectaron cinco casos posibles, mientras la actividad del centro no ha sufrido más alteraciones al tener baja transmisión. Eso sí, mientras los enfermos se recuperan en sus casas, el aviso generó cierta inquietud entre el alumnado y familiares.

El concejal de Educación de Guía, Alejandro Rivero, añadió este martes que se han dado los pasos protocolarios, al mismo tiempo que mostraba la disposición municipal para colaborar si hiciese falta.

Leves

Por su parte, la consejería de Sanidad señaló que durante este año los casos de sarna detectados en Canarias «fueron todos leves y no requirieron su ingreso hospitalario».

Tal y como señala el protocolo para estos casos del Servicio Canario de la Salud, "La escabiosis o sarna es una infestación de la piel por el parásito Sarcoptes scabiei variedad Hominis. En nuestro entorno todas las personas son susceptibles de adquirirla independientemente de la edad, la clase social o el nivel económico. Los niños, personas mayores, inmunocomprometidas y los internos en residencias son los grupos más vulnerables a la transmisión. El objetivo del protocolo es establecer las pautas de actuación ante casos y brotes de sarna en la comunidad y en instituciones. La sarna no es una enfermedad de declaración obligatoria, por lo que no hay que declarar los casos aislados. Si deben declararse los brotes epidémicos (dos o más casos) fuera del ámbito familiar, siempre que se encuentre o sospeche vínculo epidemiológico".

Un ácaro

Y se manifiesta sobre el agente infeccioso que "el ácaro, que mide de 0,2 a 0,45 milímetros, labra un surco en la base del estrato córneo de la epidermis. La cópula tiene lugar en el surco y, tras ella, el macho muere y la hembra profundiza el surco e inicia la puesta de huevos, de dos a tres diarios durante sus 30 días de vida. Tras la eclosión, a los 3-4 días, las larvas alcanzan el estado adulto en 14-17 días".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
  2. 8.000 trabajadores llegarán en guagua y gratis al polígono de Arinaga
  3. ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
  4. 300 empresas del Polígono de Arinaga se suben a la guagua lanzadera
  5. Huelga General 15 de octubre: estos son los servicios mínimos garantizados por Guaguas Municipales hoy
  6. Los padres de los menores agredidos en Agüimes: 'Tenemos miedo ¿A qué esperan para meterla en prisión, que pase algo más?
  7. El presa canario marca territorio y su rastro llega a China, Serbia y Estados Unidos
  8. Salto de Chira, más cerca: avanza la excavación del hueco para construir la central hidroeléctrica

Educación transmite tranquilidad ante cinco casos de sarna en el instituto de Guía

Educación transmite tranquilidad ante cinco casos de sarna en el instituto de Guía

El secretario de San Bartolomé de Tirajana rechaza declarar no adscritos a los exconcejales de NC

El secretario de San Bartolomé de Tirajana rechaza declarar no adscritos a los exconcejales de NC

De azotea a mirador privilegiado en Gáldar: así será la transformación de la cubierta de las Casas Consistoriales

De azotea a mirador privilegiado en Gáldar: así será la transformación de la cubierta de las Casas Consistoriales

La mujer de Agüimes denunciada por acoso vecinal, grabada durante uno de los incidentes: "Hemos parado porque nos ha insultado"

La mujer de Agüimes denunciada por acoso vecinal, grabada durante uno de los incidentes: "Hemos parado porque nos ha insultado"

La Guardia, La Frontera y Javier Ojeda protagonizan la primera edición de Vinopop en Infecar

La Guardia, La Frontera y Javier Ojeda protagonizan la primera edición de Vinopop en Infecar

Un grupo de vecinos de San Mateo viaja a Colombia como cierre de las Fiestas Patronales 2025

Un grupo de vecinos de San Mateo viaja a Colombia como cierre de las Fiestas Patronales 2025

Oro, plata y bronce para tres alumnos del Colegio Hispano Inglés

Oro, plata y bronce para tres alumnos del Colegio Hispano Inglés

Santa Brígida repite como el municipio canario con más renta, con un 70 % más que Garafía

Santa Brígida repite como el municipio canario con más renta, con un 70 % más que Garafía
Tracking Pixel Contents