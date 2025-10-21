Finaos, casas del terror y romerías: llega el fin de semana que incendia la isla con los mejores planes para despedir octubre

Algunos fines de semana están hechos para quedarse en casa, pero este no. Si estás en Gran Canaria, hay cinco lugares donde no pararás ni para dormir.

Todo gracias a la agenda viral de la creadora de contenidos Tania Pyetku (@taniapyetku) , que ha vuelto a señalar lo mejor de la isla para este 25, 26 y 27 de octubre. Desde fiestas patronales y ferias gastronómicas hasta casas del terror y conciertos en directo.

Vecindario: romería, espuma y José Vélez

Vecindario se transforma estos días en un hervidero de tradición, música y espectáculos. La Plaza de San Rafael y el Recinto Ferial serán los dos grandes centros de acción, con eventos desde el jueves hasta el domingo. El jueves 24 arranca la tarde juvenil en el Parque de La Libertad, con torneos, juegos, stands y exhibiciones de baile urbano a partir de las 19:00 horas. Luego llegan las actuaciones de Airam Vega y DJ Alejo.

El viernes 25, la plaza se llena de folclore a las 20:00, y a las 22:30 horas empieza la noche más nostálgica y fiestera con Los 600, Maldita EGB y Tabaiba. Pero lo más esperado llega el sábado 26 con la fiesta de la espuma, castillos de agua en la Plaza de Los Algodoneros, torneo de zanga y la romería popular desde Sardina. La jornada culmina con verbena y espectáculo piromusical. El domingo 27 cierra con broche de oro, pues habrá concierto de José Vélez a las 20:00 horas.

El cantante José Vélez felicita las fiestas navideñas y el año 2025. / La Provincia

Melenara saca el brasero

En Telde, la cita es gastronómica y de cercanía. La Feria Kilómetro Cero regresa a Melenara durante el sábado y domingo con talleres, degustaciones, catas, exhibiciones del tradicional juego del palo y un asadero popular que promete reunir a todo el sureste grancanario. El protagonista indiscutible será el caldo de congrio, uno de los sabores más identitarios de la cocina local. Si quieres saborear la tradición, este es tu sitio.

Caldo de Congrio / Qué Rica Vida

Expo Futuro en Las Palmas de Gran Canaria

La capital también se apunta a la agenda. En el Parque San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria se celebra Expo Futuro, la mayor feria de empleo, emprendimiento, formación y diversidad de Canarias. Desde el jueves 24 hasta el viernes 25, el parque se llena de oportunidades, con charlas, foodtrucks y música en directo.

Participan entidades como el IMEF, Femepa, Inserta Empleo, Universidad Atlántico Medio, Fund Grube o Guaguas Municipales. Ideal para quienes buscan reinventarse, cambiar de rumbo o conectar con nuevas oportunidades profesionales en un ambiente joven y dinámico.

Arucas: del susto a la pantalla

Si lo tuyo es el miedo en clave creativa, Arucas lo pone fácil. Su escape room terrorífico vuelve al Teatro Viejo el viernes, sábado y domingo, dirigido a mayores de 16 años y con plazas limitadas. Pero el plan no termina ahí: el sábado llega el tardeo con Savia Nueva, seguido de cine al aire libre por la noche.

Y como en toda buena películas se repartirán roscas gratis. El sábado se proyecta Los Cazafantasmas(1984) y el domingo Casper (1995). Un plan perfecto para nostálgicos, valientes y cinéfilos.

Terror bajo las estrellas en Maspalomas

En el sur de la isla, Maspalomas celebra su propia versión del Halloween. El Parque Sur se convierte en un espacio temático con casa del terror para mayores de 12 años, sala virtual, talleres infantiles y un concierto con las mejores bandas sonoras de películas de miedo.

Todo empieza el viernes 25 con actividades desde las 17:00 hasta las 22:00 horas. El sábado 26, el cine al aire libre toma el relevo con una sesión de películas de terror a partir de las 19:30. Entre palmeras y con brisa cálida, Maspalomas demuestra que el miedo también puede ser un plan de verano.