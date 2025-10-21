Un grupo de vecinos de San Mateo viaja a Colombia como cierre de las Fiestas Patronales 2025

Como colofón a las recientes Fiestas Patronales de Vega de San Mateo, una comitiva de cerca de veinte vecinos del municipio ha emprendido un viaje cultural a Colombia con el objetivo de conocer de cerca la riqueza histórica, agrícola y artística del país sudamericano.

La iniciativa, organizada por la concejalía de Fiestas y Solidaridad del Ayuntamiento de Vega de San Mateo que dirige José Déniz, busca fortalecer los lazos de convivencia y hermandad y promover el intercambio cultural entre comunidades, ofreciendo a los participantes una experiencia única por diferentes zonas del país como Bogotá o Medellín.

Durante su estancia, los vecinos participaron de actos culturales, encuentros con comunidades locales y actividades solidarias y musicales, como el rap, el breakdance o la trova improvisada, en la emblemática Comuna 13, una zona reconocida mundialmente por su proceso de transformación social, cultural y urbano.

La Comuna 13, en Medellín, fue considerado uno de los barrios más peligrosos y violentos del mundo y, en la actualidad, es una de los lugares más visitados del país por su historia, atmósfera mágica y arte callejero.

Ls vecinos de San Mateo disfrutando del país cafetero / La Provincia

Asimismo, y a través de la colaboración con diversas agencias turísticas, la delegación de San Mateo contribuyó a la realización de una serie de compras solidarias para las familias más desfavorecidas del reconvertido barrio de Medellín.

El primer Teniente de Alcalde y concejal de Fiestas y Solidaridad, José Déniz, asegura que "ésta es la finalidad principal de este tipo de viajes, como ya hicimos el año pasado en Cuba. Hacerlo de forma inmersiva, adentrándonos en su realidad, colaborando solidariamente con su desarrollo y, comiendo, literalmente, en el salón de sus casas".

Déniz subrayó la necesidad de ayudar a los más desfavorecidos de Medellín, a partir de un conocimiento profundo de su cultura y su realidad: "Apoyar y conceder una segunda oportunidad a zonas que no lo han tenido nada fácil, como el que fuera el barrio más violento del mundo, la Comuna 13 de Medellín, que es una maravilla hoy en día: ese, sin ningún género de duda, es la finalidad prioritaria del viaje".

El grupo ha llevado a cabo visitas de marcado carácter cultural a espacios de interés histórico como el Museo Botero de Bogotá, que alberga una colección de obras donadas al país por al artista Fernando Botero.

Por otro lado, y en consonancia con el eje central de las Fiestas de San Mateo 2025, el sector de la agricultura, los vecinos disfrutaron de excursiones guiadas a varias fincas de café para conocer, de manera exhaustiva, su proceso de elaboración, desde la semilla hasta la taza.

Con esta experiencia, se cerrarán unas Fiestas Patronales llenas de historia y tradición con un viaje con el que el municipio grancanario reafirma su compromiso con la cultura, la solidaridad, el arte, la historia y la agricultura del país cafetero.