La Guardia, La Frontera y Javier Ojeda protagonizan la primera edición de Vinopop en Infecar

El próximo 17 de enero, el recinto ferial Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria, acogerá la primera edición de Vinopop, un evento que une los mejores vinos, la gastronomía canaria y la mejor música pop en directo. Un evento organizado por Moon World que promete convertirse en una experiencia sensorial única para los amantes del vino y la buena música.

Sobre el escenario, actuarán La Guardia, La Frontera y Javier Ojeda (vocalista de Danza Invisible), además de dos potentes tributos dedicados a Estopa y Joaquín Sabina, que harán un recorrido por sus canciones más emblemáticas. Las entradas están disponibles en www.vinopop.es

Vinopop marida los vinos con Denominación de Origen de Gran Canaria con los vinos de prestigiosas bodegas de la Península, como Emilio Moro y Menade, en un ambiente vibrante donde el sabor se combina con los grandes himnos del pop español.

El festival ofrecerá, además, una cuidada selección de quesos, gastronomía y repostería autóctona de Gran Canaria, junto a espacios de tiendas, terrazas, exposiciones y actuaciones en directo, creando un entorno donde los sentidos serán los protagonistas.

Vinopop es una vivencia genuina pensada para quienes disfrutan del buen vino, la buena música y los momentos extraordinarios. Una oportunidad perfecta para saborear lo mejor de Gran Canaria al ritmo del pop más inolvidable.