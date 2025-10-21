La mujer de Agüimes denunciada por acoso vecinal, grabada durante uno de los incidentes: "Hemos parado porque nos ha insultado"

El vídeo, grabado durante uno de los episodios de enfrentamiento vecinal, muestra el comportamiento de la vecina de Agüimes recientemente condenada por la Audiencia Provincial de Las Palmas por revelar datos médicos privados. En las imágenes se aprecia uno de los altercados con un vecino que la acusa de haberle insultado, reflejando el clima de tensión que, según los afectados, se vive en el barrio.

La mujer acumula ya dos condenas: una de dos años de prisión por revelar datos privados de una vecina y otra de seis meses por agredir a un médico y a un agente de la Policía Local tras golpearles con su teléfono móvil.

En un reportaje publicado este martes en LA PROVINCIA, varios padres denuncian una situación de agresiones continuadas que afectan a menores y familias del centro escolar que comparten con la menor de los hijos de la acusada.

Los vecinos han presentado hasta 35 denuncias por vía penal contra ella, en un caso que la Justicia considera un ejemplo de hostigamiento continuado y de grave alteración de la convivencia vecinal.