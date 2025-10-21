Oro, plata y bronce para tres alumnos del Colegio Hispano Inglés

Docentes y alumnos del Colegio Hispano Inglés de Las Palmas celebran un acontecimiento sin precedentes, los tres Premios Extraordinarios de ESO del Gobierno de Canarias del curso 2024-2025 han recaído íntegramente en alumnos del centro.

Los protagonistas de este hito son Carla Suárez Llabrés con 28 puntos, Valentina Castro Varela con 27 puntos y Hugo Granados Reyes también con 27 puntos. Tres jóvenes que encarnan los valores de esfuerzo, disciplina y pasión por el aprendizaje que caracterizan a la institución.

“Este reconocimiento demuestra que el trabajo constante, la dedicación y la motivación dan sus frutos. Para el colegio, es un orgullo inmenso ver cómo nuestros alumnos brillan con luz propia”, subraya el equipo docente del centro.

Excelencia compartida

El logro de estos tres estudiantes no es fruto de la casualidad. Cada uno, desde su personalidad y vocación, representa la diversidad y el talento cultivado bajo un modelo educativo internacional que combina rigor académico con desarrollo personal.

Valentina, Carla y Hugo cursan actualmente 1.º de Bachillerato, tras haber completado la ESO. Su éxito se suma a una larga tradición de reconocimientos que posicionan al centro como referente en educación multilingüe y de alto rendimiento en Canarias, donde los alumnos obtienen las certificaciones oficiales de alemán, chino mandarín y los más altos niveles de inglés: C1 Advanced y C2 Proficiency de Cambridge University.

“No me lo esperaba en absoluto -confiesa Valentina-. Me apunté pensando que sería una experiencia interesante junto a mis compañeros, pero sin demasiadas expectativas. Cuando supe que había quedado entre los tres primeros, no podía creerlo.” Sus palabras reflejan la naturalidad con la que los tres jóvenes afrontan los logros: con humildad, compañerismo y una enorme gratitud hacia su entorno educativo y familiar.

Sorpresa y alegría

Para Carla Suárez, la noticia llegó acompañada de incredulidad y alegría: “Tuve que revisar varias veces el listado para creerlo. Fue un momento de gran satisfacción, porque este premio representa el fruto de muchos años de esfuerzo. Compartirlo con mis compañeros ha sido aún más especial.”

Por su parte, Hugo Granados recuerda con entusiasmo el instante en que conoció el resultado: “Ver con mis propios ojos mi nombre junto al de mis dos compañeras fue una sorpresa enorme. Que los tres premiados fuéramos del mismo centro demuestra lo bien preparados que estamos en el colegio.”

Los tres coinciden en que el reconocimiento no es solo individual, sino también colectivo: refleja el nivel académico del colegio y el compromiso de sus docentes, así como el apoyo familiar constante.

Esfuerzo y constancia

El Premio Extraordinario de Educación Secundaria reconoce a los estudiantes con los expedientes más destacados de Canarias. Para optar a él, deben haber cursado toda la ESO con una nota media superior a 8,75 y obtener Sobresaliente en Matemáticas, Lengua e Inglés en 4.º de ESO. Posteriormente, se enfrentan a una exigente prueba regional.

Valentina, Carla y Hugo coinciden en señalar que la preparación fue intensa, aunque su formación en el Colegio Hispano Inglés les proporcionó una sólida base.

“El examen de Lengua fue el más complicado, sobre todo por el tiempo. Pero estábamos acostumbrados a pruebas exigentes en ambos currículos, lo que nos ayudó mucho”, explica Carla. “El doble programa español y británico nos da una ventaja en razonamiento y comprensión. En inglés, por ejemplo, fue todo mucho más fluido”, añade Valentina.

Tres vocaciones distintas, un mismo compromiso

Aunque comparten dedicación y talento, cada uno de los premiados traza un camino propio:

Carla Suárez Llabrés, apasionada por las Matemáticas y la Física, ha elegido la modalidad de Ciencias Tecnológicas. “Siempre me han gustado los retos analíticos y las asignaturas prácticas. De pequeña siempre quise ser Arquitecta, pero ahora también me veo intrigada con diferentes tipos de ingeniería o por carreras puras como la matemática y la física”, explica.

Valentina Castro Varela se orienta hacia el ámbito de las Ciencias Naturales, con especial interés por la Biología, la Bioquímica y la Veterinaria. Su clara predilección por estas ramas ha hecho que, en el currículo británico, haya elegido Chemistry y Biology como asignaturas de su itinerario internacional. “Me encantaría también estudiar Zoología”, confiesa.

Hugo Granados Reyes, también en la modalidad de Ciencias Tecnológicas, tiene claro que va estudiar Ingeniería. “Todavía no he decidido si estudiaré en España o en el extranjero, pero sí sé que quiero aplicar todo lo que me apasiona del colegio.”

Más allá de los estudios

A pesar de su alto rendimiento académico, los tres jóvenes logran equilibrar estudio y ocio. Carla dedica parte de su tiempo libre a pintar y dibujar, una afición que considera una de sus grandes pasiones. Valentina lleva casi diez años combinando los estudios con la equitación. Hugo, en cambio, encuentra su equilibrio tocando la guitarra o jugando al fútbol.

“El deporte me ayuda a mantenerme centrado y liberar tensiones”, dice Hugo. “No siempre es fácil compaginar todo, pero aprender a organizarse es clave”, añade Carla. “Yo intento aprovechar cada momento libre, incluso los trayectos al colegio, para estudiar o leer”, comenta Valentina.

Sistema doble y multilingüe

El Colegio Hispano Inglés se distingue por ofrecer un modelo educativo único en Canarias, basado en la doble titulación española y británica. Desde Educación Infantil hasta Bachillerato, el alumnado se forma simultáneamente en ambos sistemas educativos de España y Reino Unido, lo que les proporciona no solo una sólida preparación académica, sino también un dominio avanzado del inglés y una mentalidad internacional.

Este enfoque dual permite desarrollar un currículo exigente y equilibrado, en el que se fomenta tanto el pensamiento crítico como la resolución de problemas en distintos contextos lingüísticos y culturales. A través del programa británico, el alumnado cursa asignaturas clave en lengua inglesa -como International Mathematics, Biology, Physics, Chemistry, Geography, Economics, Enterprise, Computer Science- siguiendo los estándares de Cambridge Assessment International Education y el sistema IGCSE, Internacional Certificate of Secondary Education.

Un aspecto diferencial del centro es su propuesta multilingüe. A lo largo de su trayectoria escolar, los estudiantes aprenden cuatro idiomas: español, inglés, alemán y chino mandarín, desde edades tempranas y de forma natural, gracias a una metodología viva.

Al finalizar el colegio, los alumnos los dominan con fluidez, sin apenas ser conscientes del alto nivel adquirido, un logro que muy pocos centros en España logran alcanzar.

Además de los idiomas, el alumnado se familiariza con evaluaciones internacionales, proyectos colaborativos y prácticas de laboratorio que refuerzan su autonomía y capacidad de análisis. El centro también promueve la competencia digital, la comunicación oral y la formación en valores.

El resultado es un perfil de alumno con una formación integral, sólida y versátil, preparado para afrontar con éxito tanto la PAU Selectividad española como el acceso a universidades internacionales, y con un bagaje cultural y lingüístico que lo sitúa en ventaja en un mundo cada vez más global.