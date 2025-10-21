Santa Brígida repite como el municipio canario con más renta, con un 70 % más que Garafía

Santa Brígida, en Gran Canaria, se mantuvo en 2023 como el municipio de más de 2.000 habitantes con mayor renta de Canarias, con una media de 17.397 euros por habitante, cantidad que supera en un 70 % al que cierra la tabla, Garafía, en La Palma, donde la renta media es de 10.321 euros.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este martes su Atlas de distribución de renta de los hogares, que ofrece información sobre la renta de las personas y hogares en función de su distribución geográfica a partir de datos de la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias de País Vasco y Navarra.

Los diez municipios canarios con más renta son: Santa Brígida (Gran Canaria), con 17.397 euros por persona; El Rosario (Tenerife), con 17.109; Breña Baja (La Palma), con 16.662; Artenara (Gran Canaria), con 16.305; Teguise (Lanzarote), con 16.026; Tejeda (Gran Canaria), con 15.760; Santa Cruz de La Palma, con 15.511; Tegueste (Tenerife), con 15.490; Betancuria (Fuerteventura), con 15.454; y Breña Alta (La Palma), con 15.396.

El otro extremo de la lista está conformado por Garafía (La Palma), con 10.321 euros por persona; El Tanque (Tenerife), con 10.932; Puntagorda (La Palma), con 10.939; Los Silos (Tenerife), con 11.053; Icod de los Vinos (Tenerife), con 11.084; La Victoria de Acentejo (Tenerife), con 11.153; Arona (Tenerife), con 11.184; Santiago del Teide (Tenerife), con 11.280; Granadilla de Abona (Tenerife), con 11.489; y Buenavista del Norte (Tenerife), con 11.531.

Solo cuatro municipios de Canarias figuran entre el 25 % de mayor renta del país (es decir, con una renta media superior a 16.112): Santa Brígida, El Rosario, Breña Baja y Artenara.

En cambio, 25 municipios del archipiélago están entre dentro del 25 % de los más pobres del país, con una renta inferior a 12.505 euros por persona. Por orden ascendente (de menos a más renta): Garafía, El Tanque, Puntagorda, Los Silos, Icod de los Vinos, La Victoria de Acentejo, Arona, Santiago del Teide, Granadilla de Abona, Buenavista del Norte, Santa Lucía de Tirajana, San Juan de la Rambla, Guía de Isora, Garachico, Los Realejos, La Guancha, La Frontera, San Miguel de Aboba, La Aldea de San Nicolás, Adeje, Arrecife, Mogán, Arico, La Oliva, La Matanza de Acentejo y La Orotava.

En esa lista de municipios canarios entre los más pobres de España están varios de los motores turísticos de las islas, como Adeje, Arona, Santiago del Teide, Mogán o La Oliva.

En cuanto a las capitales de la comunidad, Santa Cruz de Tenerife ocupa el puesto número 12 en renta, con 15.110 euros de media por habitante; y Las Palmas de Gran Canaria se sitúa en el puesto 14, con 14.968 euros.

Esta estadística tiene en cuenta los ingresos de cada hogar en función de los habitantes que viven en él, por lo que es ligeramente diferente de la que publica la Agencia Tributaria, que aporta datos por contribuyente (es decir, de quienes han presentado declaración de la renta) y solo de las comunidades autónomas del régimen común.

Pozuelo de Alarcón (Madrid) repitió en 2023 como el municipio de más de 2.000 habitantes de mayor renta de España, con una media de 30.524 euros por habitante, una cifra que más que triplica la del municipio de menor renta, Iznalloz (Granada), con 8.399 euros.

En la estadística de 2023 se mantuvieron como municipios de mayor renta, además de Pozuelo, Matadepera (Barcelona, con 26.720 euros) y Boadilla del Monte (Madrid, con 26.668 euros).

Tras ellos figuran Alella (Barcelona, 25.382 euros), Sant Just Desvern (Barcelona, 25.286 euros), Torrelodones (Madrid, 25.127 euros), Sant Cugat del Vallès (Barcelona, 24.748 euros) y Getxo (Vizcaya), con 24.626 euros.

Los quince municipios de mayor renta media se encontraban en tres provincias: Madrid, Barcelona y Vizcaya.

Por lo que respecta a los municipios de menor renta, tras Iznalloz figuran El Palmar de Troya (Sevilla, 8.688 euros), Huesa (Jaén, 8.825 euros), Albuñol (Granada, 8.839 euros), Chozas de Canales (Toledo, 8.922 euros), Montejícar (Granada, 8.923 euros) y Níjar (Almería, 8.989 euros).

De los quince municipios de menor renta media, doce se encuentran en Andalucía, dos en Extremadura y uno en Castilla-La Mancha.

Casi el 91 % de los municipios vascos son de renta alta

La estadística revela una gran desproporción geográfica de la renta, ya que mientras el 90,9 % de los municipios vascos se encuentran entre el 25 % de mayor renta (es decir, que la renta media supera los 16.112 euros), el 91,1 % de los murcianos están entre el 25 % de menor renta (menos de 12.505 euros).

El INE también analiza la distribución de las denominadas rentas muy altas, aquellas que corresponden al 10 % de secciones censales de mayor renta y que para 2023 corresponde a las que superaron los 20.435 euros de media.

El 61,7 % de las secciones censales de San Sebastián, el 39,3 % de las de Madrid y el 33,7 % de las de Barcelona se encontraban entre las de renta muy alta; cuando Cuenca no tenía ninguna y Pontevedra y Guadalajara sólo el 1,6 % y 1,7 %, respectivamente.

Por provincias, Guipúzcoa (19.616 euros), Vizcaya (18.738 euros) y Madrid (18.142 euros) fueron las de mayor renta en 2023; y Almería (11.543 euros), Jaén (11.847 euros) y Huelva (12.008) las de menor renta.