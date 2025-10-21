El secretario municipal de San Bartolomé de Tirajana rechaza declarar no adscritos a los concejales que dejaron Nueva Canarias

El secretario general accidental del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha emitido un informe en el que rechaza la petición del partido Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC) de considerar como concejales no adscritos a los ediles Samuel Henríquez Quintana, Mercedes Díaz Melián, Vicente Herrera Abrante y Juan Lorenzo Campos Pineda, quienes abandonaron el partido el pasado mes de mayo.

El documento, fechado este martes, responde a la solicitud formulada por Román Rodríguez, presidente de NC-BC y de la coalición electoral Nueva Canarias–Frente Amplio Canarista (NC-FAC), que pedía que el Pleno municipal reconociera la condición de no adscritos para los cuatro concejales tras su baja del partido.

Sin embargo, el secretario concluye que, aunque los ediles se dieron de baja del partido, no han abandonado ni han sido expulsados de la coalición electoral por la que fueron elegidos, lo que impide aplicarles la figura de los concejales no adscritos.

Samuel Henríquez, concejal y actualmente portavoz de Municipalistas Primero Canarias en San Bartolomé de Tirajana, asegura que "es lo que esperábamos y lo que hemos defendido hasta la fecha" y añade que "nosotros nos presentamos por una coalición electoral y no la hemos abandonado".

Henríquez afirma que "no sé cómo le habrá caído a ellos, pero a nosotros nos da mucha satisfacción la noticia". El concejal subraya que "ya nadie nos puede seguir acusando de lo que no somos, y además nosotros no vamos a entrar en una guerra que ya se nos queda atrás".

(Habrá ampliación)