SPAR Gran Canaria llena de desayunos solidarios los comedores de Cáritas en la isla

La cadena de supermercados SPAR Gran Canaria entregó a Cáritas Diocesana de Canarias más de 5.000 kilos de alimentos solidarios, recogidos durante la nueva edición de la campaña ‘Los Desayunos Solidarios’, una iniciativa que busca garantizar un desayuno completo a las personas que acuden a los comedores sociales de la organización en la isla.

Conscientes de las adversidades que atraviesan muchas familias grancanarias, SPAR Gran Canaria ha querido impulsar un año más esta acción solidaria con el objetivo de superar los más de 5.000 kilos de productos recaudados en la edición anterior y ampliar el alcance de la ayuda a un mayor número de personas. Cáritas Diocesana de Canarias atendió el pasado año a 7.478 hogares, lo que supuso llegar a 22.800 personas en la provincia de Las Palmas.

La directora de Responsabilidad Social Corporativa y Comunicación de SPAR Gran Canaria, Yubi Cisneros, puso de manifiesto los buenos resultados y la importancia de mantener viva esta iniciativa solidaria. “La respuesta de nuestros usuarios ha vuelto a ser extraordinaria. Cada kilo recogido representa una muestra de la empatía que caracteriza a la población canaria”, destacó.

Gracias a la solidaridad y compromiso de los clientes de SPAR Gran Canaria, se han reunido más de 400 cajas con productos básicos para el desayuno como leche, zumos, cereales, galletas, cacao en polvo, gofio o mermelada, que permitirán seguir ofreciendo una alimentación equilibrada a las personas beneficiarias.

El acto de entrega contó con la participación de la directora de Responsabilidad Social Corporativa y Comunicación de SPAR Gran Canaria, Yubi Cisneros, y el vicepresidente de Rotary Club Tafira, Félix Bustamante, colaboradores en la iniciativa, quienes hicieron entrega de la mercancía solidaria al subdirector de Cáritas Diocesana de Canarias, Gustavo Nuez.

Los productos donados se destinarán a los comedores sociales de Cáritas ubicados en Escaleritas, Santo Domingo y San Pedro, en Las Palmas de Gran Canaria, donde más de 1.100 personas acuden cada año para acceder a la comida más importante del día, el desayuno.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. En un total de 201 establecimientos y a través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.