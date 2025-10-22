Antonio Morales «mete caña» a los alcaldes por el retraso de sus obras

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, «mete caña» a los 21 alcaldes grancanarios para que aceleren la ejecución de los tres planes insulares de obras, dado que solo se ha materializado un 21%, pese a que deben estar acabadas el próximo año. Durante una ‘cumbre’ con todos los regidores en la Casa Palacio, la institución insular instó a los municipios a redactar sus planes específicos para hacer frente a los incendios forestales, que recogería entre otros aspectos los pasos a seguir en una catástrofe y la implicación de los vecinos. De momento, siete localidades ni siquiera cuentan con los obligatorios planes generales de emergencias.

El Cabildo aprobó una inversión de 229 millones de euros para la contratación de casi 400 obras en los 21 municipios grancanarios, con cargo al Plan de Cooperación Insular, el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y el Plan Adicional de Inversiones para su ejecución entre los años 2024 al 2026. Sin embargo, Antonio Morales apuntó que los ayuntamientos solo han invertido un 21% de ese dinero, pese a que apenas quedan 14 meses para terminar el plazo para materializarlo. Estos datos aportados supondría en la práctica que apenas se ha gastado 48 millones sobre el total.

72 millones

«El nivel de ejecución en esos momentos es bajo, del 21%. Hay que dar caña a la ejecución y a la agilización de los proyectos en marcha. Además, había un plan adicional con una inversión extraordinaria del Cabildo de 72 millones de euros para los municipios que deben ser ejecutados a finales de 2026», señaló tras la reunión Morales, en la que tomó la palabra el consejero de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez, para exponer a los asistentes el desarrollo de los planes.

El presidente evitó entrar en detalles del grado de cumplimiento de los distintos municipios, argumentando que se trataba de una reunión constructiva. «Hay municipios que no tienen justificada ninguna obra, y otros un porcentaje considerable. Hay que actuar en el papel que nos corresponde», añadió, mostrando en cualquier caso su confianza en que se puedan materializar a tiempo. «Estamos sometidos a la regla de gasto, por lo que el cumplimiento debe ser mayor».

Siete ayuntamientos sin planes

Mientras, Antonio Morales evitó entrar en qué situación judicial se encuentra Mogán sobre la demanda de los fondos Fdcan. Como publicó este periódico en julio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ratificó la sentencia del 30 de octubre de 2024 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de la capital grancanaria, que dictaminó que el Consistorio sufrió «discriminación» por parte de la Corporación insular, al excluirlo de la distribución de ese dinero en una decisión unilateral que «rompió el principio de igualdad de trato» entre los municipios de la Isla.

Una situación en la que también se vio inmerso San Mateo y Firgas, aunque este último municipio cambió de posición tras el relevo de la Alcaldía en el mandato pasado. Los tres habían recibido dinero directamente del Gobierno de Canarias de la misma bolsa, por lo que el Cabildo optó por excluirlos.

Por otro lado, la ‘cumbre’ institucional sirvió también para instar a los alcaldes a que aprueben sus planes de emergencia. Aunque Morales, no quiso señalar cuántos carecen de esta herramienta esencial, algunas fuentes han detallado a este periódico que los datos del Cabildo indicaban que serían siete los ayuntamientos que carecen del Plan de Actuación Municipal de Emergencias. Entre ellos, Agaete, Gáldar, Moya, Santa Brígida, Tejeda, Valsequillo y San Mateo, pese a que están obligados, según un decreto del 22 mayo. Y, sobre todo, se abordó que los municipios deben tramitar sus planes de actuación ante incendios forestales.

«Hemos visto este verano en la Península más de 400.000 hectáreas quemadas, ocho muertos, más de 50 heridos y 60.000 personas evacuadas. Hemos vivido incendios en Gran Canaria y seguimos sometidos a un riesgo enorme por el calentamiento global. Las afecciones en un interfaz (unión entre lo urbano y rural) pueden poner en riesgo a una parte importante de la población», recordó el presidente Morales.

Reloj suizo

En los últimos años han sido aprobados en Valleseco, Firgas y La Aldea, mientras Santa Lucía prevé en noviembre llevarlo al Pleno de la Corporación, y Telde está ahora en la actualización del existente.

«Hay que tener toda la maquinaria para que funcione como un reloj suizo, de precisión», añadió.

Antonio Morales recordó que la legislación obliga a los ayuntamientos a contar con sus planes de actuación ante la emergencias y ante los incendios forestales. «El plan de emergencia municipal puede contemplar un plan de lucha contar los incendios. Sí le hemos dicho que hay que tenerlos actualizado, y quienes no lo tienen deben acometerlo con urgencia. Es importante, por ejemplo, el saber dónde derivar a la población en casos de incendios, los servicios públicos que se pueden ver afectados y tener alternativas, cómo actuar para generar cinturones verdes y garantizar la limpieza de los espacios privados. También la elaboración de una ordenanza que obligue a los particulares a tener limpias sus propiedades».

E insistió en que «hay que coordinarnos y ponernos las pilas», implicando a los alcaldes.

El jefe de Emergencias del Cabildo, Federico Grillo, expuso la necesidad de disponer de estos planes, con la presencia del consejero del Área, Raúl García Brink. «Se ha hecho un análisis exhaustivo de todos los riesgos que tiene Gran Canaria, dependiendo de su ubicación, forestal, inundaciones, etc. Debemos tener los instrumentos al día para hacer frente a cualquier situación de riesgo, de la que no nos libraremos, desgraciadamente, como ningún territorio del planeta. Se está haciendo una labor de referencia, pero siempre quedan cosas por trabajar de manera conjunta. Tenemos unos de los interfaz más problemáticos de Europa», señaló el presidente.

Listado de pueblo en riesgo

Además, animó a contratar a empresas privadas especializadas para acelerar la redacción de estos planes. «Y ejecutarlos o ensayarlos con los vecinos para saber cómo actuar en momentos de catástrofe».

Los datos de los que dispone el Cabildo clasifican los municipios con más riesgo, por sus singularidades geográficas y urbanísticas. Serían por este orden: Valleseco, San Mateo, Teror, Tejeda, Valsequllo, Moya, Santa Brígida, Artenara, Firgas, Guía, Agaete, San Bartolomé de Tirajana, Arucas, Mogán, Ingenio, Gáldar, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucía de Tirajana, La Aldea, Telde y Agüimes.

«No somos de los más atrasados, pero debemos avanzar en los asfaltados y en campos de fútbol» Juan Antonio Peña — Alcalde de Telde

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, reconoció tras la reunión que su municipio no está entre los municipios más atrasados en ejecución de obras, pero que deben avanzar. Sobre todo, añadió, en obras de asfaltado pendiente de ejecutar y obras en campos de fútbol.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, señaló que se les ha pedido especificaciones para los incendios forestales, unas tareas que hasta ahora recaían en los cabildos. Y señala en cuanto a las obras que un contrato puede llevarse ocho meses en su tramitación, por lo que demora mucho su ejecución.

Por último, el alcalde de Firgas, Alexis Henríquez, reconoce en su caso que hay obras como el envolvente del ayuntamiento que se ha quedado desierto el concurso. Y otros están por licitar, como es la reforma de la casa de cultura. Y que esperan trabajar ahora en el plan para los incendios forestales.