“Tenemos que funcionar como un reloj de precisión”: el Cabildo de Gran Canaria pide a los municipios reforzar su papel frente a los incendios forestales

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha pedido a los ayuntamientos de la isla a asumir un papel aún más activo en la prevención y respuesta frente a los incendios forestales, en un contexto marcado por el avance del cambio climático, la complejidad orográfica y la proximidad entre zonas forestales y núcleos habitados.

“Tenemos que funcionar como un reloj de precisión”, afirmó Morales durante la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas celebrada en el Salón de Plenos, en la que se abordaron los planes de emergencia municipales, la coordinación con el Cabildo y la situación actual de los fondos de inversión locales.

La reunión contó con la participación del consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink; el de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez, y el jefe de Emergencias insular, Federico Grillo.

Una isla expuesta por su geografía y clima

El presidente insular subrayó que la virulencia de los incendios ha aumentado a escala global, como se ha visto este verano en la Península y en los propios episodios sufridos por Gran Canaria en los últimos años. “Vamos a seguir teniéndolos, por desgracia, así que tenemos que estar preparados”, advirtió.

Morales recordó que la acción municipal es clave en tareas como la creación de viales y zonas seguras, la reducción de combustible vegetal, el fortalecimiento de Protección Civil, la autoprotección ciudadana o el mantenimiento de servicios básicos en caso de emergencia.

“La planificación local frente a los incendios puede integrarse en los planes municipales de emergencia”, explicó, animando a los ayuntamientos a avanzar en esa línea.

Desde el Cabildo se destacó que el esfuerzo conjunto de las administraciones ha convertido a Gran Canaria en una referencia nacional e internacional en materia de gestión forestal y prevención de incendios.

Un modelo europeo en gestión forestal

En los últimos diez años, la isla ha consolidado un modelo de trabajo integral, con un equipo de profesionales reconocido por otras comunidades autónomas, la UME e instituciones europeas.

Ese dispositivo técnico opera durante todo el año frente a los tres meses de campañas anteriores e incorpora quemas prescritas y tratamientos selvícolas sostenidos, que ya han demostrado su eficacia en la contención de grandes incendios.

Además, el Cabildo ha incrementado los recursos disponibles y ha impulsado el ‘céntimo forestal’, una medida de financiación para acciones ambientales, junto al programa Gran Canaria Mosaico, que promueve paisajes productivos y biodiversos y el apoyo al sector primario y productos de kilómetro cero.

El Salón de Plenos / LP/DLP

También se ha dotado a los servicios de Protección Civil municipales con materiales y recursos, reconociendo su papel crucial por el conocimiento del terreno y la capacidad de reacción inmediata ante emergencias.

El jefe de Emergencias, Federico Grillo, alertó de que las zonas de mayor riesgo se concentran hoy en las medianías del norte y en la cuenca de Tirajana, debido a la combinación de alta densidad poblacional, difícil orografía e interfaz urbano-forestal. No obstante, insistió en que el peligro es generalizado en la isla.

En la misma Asamblea, se abordó el estado de los principales planes de inversión del Cabildo: el Plan de Cooperación Municipal, con más de 400 proyectos activos por casi 230 millones de euros; el Plan Adicional de Remanentes, con 72 millones; y el FDCAN (Fondo de Desarrollo de Canarias), cofinanciado entre Cabildo, ayuntamientos y Gobierno autonómico.

Tanto Morales como Ramírez insistieron en la necesidad de acelerar la ejecución de los proyectos en marcha y de presentar nuevas propuestas para mejorar la resiliencia del territorio y garantizar la seguridad de la población ante emergencias como los incendios forestales.