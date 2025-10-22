Karolina Kurkova sube a la pasarela de Gran Canaria Swim Week 2025 en Pasito Blanco

La primera jornada de Gran Canaria Swim Week daba comienzo este miércoles, por segundo año consecutivo, en el puerto deportivo Pasito Blanco, convertido en un escenario único para abrir esta nueva edición.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quiso destacar que "el Puerto Deportivo Pasito Blanco se convierte, una vez más, en el escenario perfecto para inaugurar la Semana de la Moda Baño. Este enclave simboliza la esencia de nuestra isla y nos permite mostrar al mundo no solo la creatividad de nuestros diseñadores, sino también el atractivo de nuestro entorno. Apostar por desfiles exteriores es una forma de proyectar internacionalmente a Gran Canaria, integrando su clima, sus paisajes y sus espacios naturales en la propia experiencia de la moda."

Por su parte, Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, indicó que "Gran Canaria Swim Week 2025 es el reflejo de la apuesta firme del Cabildo por un sector creativo y en expansión, con un enorme potencial para generar economía, empleo y proyección internacional. Desde lo público, apoyamos el talento, la innovación y la sostenibilidad como ejes que impulsan la transformación de la moda en Canarias. Esta pasarela no solo exhibe colecciones, sino que muestra al mundo una industria emergente, sólida y comprometida con un modelo de crecimiento sostenible y de calidad."

Gisela (España), Joana Michaela (España), Victoria Cimadevilla (España), Nuria González (Gran Canaria, España) y Alexandra Miró (Reino Unido) han sido las firmas protagonistas de la primera jornada de desfiles de Gran Canaria Swim Week, donde han dado a conocer sus propuestas en moda baño para la temporada Primavera-Verano 2026.

Calendario de desfiles. / La Provincia

Primera jornada de desfiles

La primera firma en abrir la jornada de desfiles, debutando en GCSW, fue la diseñadora Joana Meyer, pionera en moda 3D e innovación textil. Trae desde Barcelona Joana Michaela, su marca personal, donde la tecnología y la artesanía mantienen una conversación constante. Les Flors, su colección Crucero, es una obra donde la flora y la paleta cromática de la Pedrera de Gaudí conviven con la vanguardia tecnológica y la artesanía, definiendo así el ADN de su marca personal. Cada pieza está íntegramente confeccionada con tejidos impresos en 3D, explorando nuevas texturas que reinterpretan el encaje tradicional desde una mirada contemporánea.

A continuación, fue el turno para Gisela, firma fundada por la diseñadora malagueña Yolanda Ferrer, que ha transformado la marca familiar en un referente internacional en moda íntima. Su enfoque combina innovación, sensibilidad y visión estratégica. Con más de 3,5 millones de prendas al año y presencia en más de 30 países, Yolanda ha consolidado a Gisela como símbolo de belleza, emoción y vanguardia.

La colección Les Voyages, inspirada en la esencia del sur de Francia, encarna la máxima expresión de una belleza effortless y la libertad, consolidando su evolución hacia el streetwear.

La tarde continuaba con la nueva propuesta de la diseñadora asturiana Victoria Cimadevilla, que vuelve una edición más con sus propuestas de Haute Couture de baño: piezas únicas hechas a medida por manos artesanas, sofisticadas y versátiles para el día o la noche en la playa. Homenajeando a The Swans (Los Cisnes) de Truman Capote, Cimadevilla presenta una colección inspirada en la sofisticación y la sensualidad de una mujer enigmática e inalcanzable. Una obra que explora la sofisticación a través de la dualidad entre la sensualidad y el misterio.

Nuria González, ganadora de la Mejor Colección Sostenible 2022 y referente de la moda de baño hecha en Canarias y del sello Gran Canaria Moda Cálida, inspira sus colecciones en lo local y la naturaleza que abunda en las islas. Con sus diseños, ha llegado a pasarelas de países como Francia y Alemania y a publicaciones en revistas de reconocimiento internacional. Esta temporada, FAN FATAL y las flores de Mamapaca, es un homenaje artesanal y ecléctico, inspirado en las flores de Mamapaca, los cuadros de su madre, Pino, y los collages de su hermana, Celeste, con tejidos vibrantes y estampados únicos. Una propuesta que mezcla lo imposible y lo natural, donde cada estilismo se crea a mano en el taller con papel y retales transformados en moda.

Para terminar la primera jornada de desfiles, la diseñadora británica Alexandra Miró, referente del glamour resort, redefine la moda de baño con siluetas y estampados audaces. La colección Solaris canaliza el glamour libre y desenfadado de los veranos estadounidenses de los años setenta: iconos junto a la piscina, viajes por el desierto y una nostalgia bañada por el sol.

Una edición más, el Puerto Deportivo Pasito Blanco se convertía en el escenario perfecto para dar comienzo a Gran Canaria Swim Week. En esta edición, se vuelve a apostar por desfiles exteriores como herramienta fundamental para proyectar internacionalmente la isla, mostrando su clima, sus paisajes y sus entornos naturales como parte de la experiencia.

Moda, luz y naturaleza se funden en un mismo reflejo. La pasarela de 135 metros lineales, vestida con espejos dorados, magnifica el entorno: el cielo se dibuja en el suelo, las nubes viajan bajo los pasos de los modelos y los tonos del atardecer brillan con ellos en cada desfile. Alrededor, banderas blancas ondean como parte de la escenografía, abrazando la pasarela.

Karolina Kurkova deslumbra en la pasarela

La embajadora de GCSW 2025, Karolina Kurkova, subió a la pasarela para dar comienzo a la nueva edición de Gran Canaria Swim Week, deslumbrando a todos los asistentes de la jornada inaugural. La top model, reconocida internacionalmente, ha desfilado para las principales casas de lujo como Chanel, Versace o Louis Vuitton, y fue "ángel" de Victoria's Secret, título que la llevó a la cumbre de su carrera.

Entre los invitados más destacados que se han dado cita en el front row de la jornada inaugural de Gran Canaria Swim Week, destacan los redactores jefes de los principales medios nacionales de moda y estilo de vida, entre otros rostros.

Las creadoras de contenido Paula Viana, de The Backstage Talks; Marta Camin y Marina Muñoz tampoco se perdieron la jornada inaugural de GCSW, acompañadas de las influencers canarias Yaiza Mencia, Marta Ibrahim y Priscila Betancort.

Todos ellos han amplificado la visibilidad de los desfiles compartiendo su experiencia en GCSW con sus respectivas comunidades digitales bajo los hashtags #GranCanariaSwimWeek2025 y #GranCanariaSwimWeek. Además, un grupo de medios nacionales e internacionales, tanto de moda como generalistas, se ha desplazado hasta Gran Canaria para asistir a la cita con GCSW.

Patrocinios y colaboradores

Iberia Express se ha convertido este año en la aerolínea oficial de Gran Canaria Swim Week con el objetivo de reafirmar su apoyo a los eventos que contribuyen a la proyección internacional de la isla y a su reconocimiento como punto de encuentro para una industria como la moda, así como a consolidarla como un excelente lugar para la organización de grandes eventos.

En esta jornada inaugural, los asistentes fueron recibidos por el nuevo Audi Q6 Sportback e-tron, un SUV 100 % eléctrico que acompañó el inicio de la pasarela, aportando un toque extra de estilo y sofisticación al entorno. Su diseño deportivo, su avanzada tecnología y su gran autonomía simbolizan la nueva era de la movilidad sostenible de la marca, en perfecta sintonía con el espíritu innovador y elegante que define a Gran Canaria Swim Week.

En total, la pasarela cuenta con la participación de dieciséis marcas patrocinadoras, que han mostrado su apoyo incondicional a la industria de la moda con su participación en esta edición. A Iberia Express y Audi se suman Expomeloneras, Pasito Blanco, RTVE, Oribe, Rowenta, Mahou 5 Estrellas, Fund Grube, Perchel Beach Club, Helamore, The Mint Company, Grupo Galarza-Cadiex, Blat Vodka, Fever Tree, Fonteide y Munchitos.