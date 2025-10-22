Mogán lleva a las aulas la gestión emocional del duelo con un nuevo proyecto educativo

El primer Consejo Escolar Municipal de Mogán del curso 2025/2026 se celebró este miércoles, 22 de octubre, con un balance positivo de las primeras semanas de clase y la presentación de nuevas iniciativas educativas. En el encuentro, presidido por la concejala de Educación, Emily Quintana, participaron profesionales del área y representantes de la comunidad educativa.

Entre las novedades, se presentó un proyecto centrado en la gestión emocional del duelo dirigido al alumnado de 4º de Primaria. “La temática es el duelo, no solo como sentimiento ante la pérdida de un ser querido, sino también lo que supone la pérdida de una mascota o un amigo”, explicó Quintana. La iniciativa, desarrollada junto al Centro Cuore de Psicología, busca ayudar a los niños y niñas a comprender y expresar sus emociones ante diferentes tipos de pérdida.

Los centros que se sumen al programa contarán con cinco sesiones para el alumnado y una para el profesorado, con el fin de que los docentes puedan trabajar en clase las dudas o situaciones que surjan sobre el tema.

Durante la reunión, celebrada en el IES Arguineguín – Lidia Pulido, también se anunció la renovación por tercer año consecutivo del proyecto ‘Ajedrez y TEA’, una propuesta que forma al profesorado en el uso del ajedrez como herramienta para atender al alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). El programa cuenta con financiación del Cabildo de Gran Canaria y, según adelantó Quintana, en los próximos días se entregarán tableros y piezas de ajedrez a los centros participantes para facilitar su desarrollo en las aulas.

El Consejo abordó además la evaluación de las obras de Reforma, Acondicionamiento y Mejora (RAM) realizadas recientemente en los centros educativos. Los equipos directivos ya han recibido la solicitud para enviar un nuevo listado de necesidades, con el objetivo de planificar futuras actuaciones durante el periodo de vacaciones de verano.