Así es como el plátano canario se convierte en un planazo de fin de semana en Gran Canaria

A veces no hace falta cruzar la isla para vivir algo diferente. Basta con salir un poco de la ciudad, perderse entre caminos de tierra y dejarse guiar por el aroma dulce del plátano maduro.

En el corazón de Arucas, una finca centenaria invita a redescubrir la historia de la fruta más canaria de todas. Y por tan solo quince euros, lo que comienza como una visita se convierte en una experiencia inmersiva entre plantas, sabores y secretos del cultivo.

Los creadores de @jovenes_exploradores lo resumen en: “Este planazo nos dejó alucinados”. No todos los días se puede aprender sobre historia, ciencia, agricultura y gastronomía en una misma visita ni tampoco pasear entre fincas tropicales a pocos kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria.

Lo que parecía una excursión curiosa se convirtió en una experiencia completa. RK Hacienda La ReKompensa, ubicada en el barrio de Trasmontaña, en Arucas, ofrece desde hace años una visita guiada a El Mundo del Plátano, un centro de interpretación pionero sobre esta fruta tan ligada a la identidad canaria. Lo hace con rigor, encanto rural y el sabor de lo auténtico.

Un viaje que empieza con una fruta milenariaTodo comienza con una pregunta: ¿de dónde viene el plátano? La respuesta sorprende. En las tres salas expositivas que conforman el espacio museístico, los visitantes descubren que esta fruta tiene sus raíces en Papúa Nueva Guinea, pero que su historia atraviesa continentes y civilizaciones. Hindúes, árabes, romanos y europeos fueron parte de su expansión hasta llegar a Canarias, donde encontró el clima ideal para crecer y convertirse en símbolo.

Desde ese primer contacto hasta hoy, el plátano ha transformado no solo el paisaje, sino también la economía y la cultura del archipiélago. Y esa evolución se explica con detalle durante la visita.

Entre plataneras y volcanes

Tras la parte expositiva, comienza el recorrido por la finca. Al caminar entre las hojas verdes y los racimos colgantes, el visitante comprende por qué esta experiencia es tan especial. La finca está cuidada con mimo y cada rincón está diseñado para ofrecer una experiencia sensorial completa: se huele la tierra, se escucha el viento entre las plantas, se saborea el entorno.

Todo se complementa con una oferta de productos artesanales elaborados con plátano: vinagre, licor, crema de vinagre, mermeladas, mojos o jabones naturales. Sabores nuevos para una fruta de siempre.

Una finca a quince minutos del centro

Uno de los mayores atractivos del Mundo del Plátano es su ubicación. Apenas diez minutos separan la tranquilidad rural de Trasmontaña del bullicio de la capital. El contraste convierte esta escapada en una desconexión real, sin necesidad de largos desplazamientos.

La finca abre todos los días de 10:00 a 18:00 horas, y ofrece visitas guiadas tanto en español (cada hora en punto) como en inglés (cada hora y media). La entrada cuesta 15 euros e incluye el tour y la degustación.

Además, el espacio está habilitado para eventos, reuniones corporativas, incentivos o pequeños congresos, combinando la experiencia agrícola con un entorno natural único. Para quienes deseen alargar la experiencia, la hacienda cuenta con una casa canaria completamente equipada para alojarse entre plantaciones.

Turismo con identidad y sabor

Desde que el grupo RK,fundado por Rubén García Jiménez y Katleen Van den Bosch, decidiera diversificar su oferta en 2019, El Mundo del Plátano se ha convertido en uno de los puntos turísticos de referencia en Gran Canaria. El proyecto nació del deseo de unir turismo, sostenibilidad y cultura agrícola, y hoy es una parada obligada para quienes buscan algo más que sol y playa.

Puede que nunca imaginaras visitar una finca de plátanos un fin de semana, pero quienes lo prueban suelen repetir. Ya sea en pareja, en familia o con amigos, El Mundo del Plátano es una forma distinta de conocer Gran Canaria desde dentro, con los pies en la tierra y los sentidos despiertos.