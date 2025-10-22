Así es el pueblo canario que ha conseguido entrar en la lista de los mejores del mundo de la ONU

Reconocido por la ONU Turismo como uno de los Best Tourism Villages 2025, un pueblo situado al noroeste de Gran Canaria, ha conquistado por su encanto natural y su compromiso con el turismo sostenible. Ezcaray, en La Rioja, ha sido el otro pueblo seleccionado

Rodeado de paisajes volcánicos, plantaciones de café y un patrimonio histórico que conserva la esencia rural de Canarias, este pueblo costero se ha convertido en un ejemplo internacional de cómo preservar la identidad sin renunciar al desarrollo.

Uno de los mejores rincones del mundo

Con 45 km² y apenas 6.000 habitantes, este lugar del archipiélago se ha convertido en un destino imprescindible gracias su patrimonio que se alarga hasta el océano Atlántico, convirtiéndose en uno de los mejores lugares del mundo.

La Organización Mundial del Turismo ha elegido Agaete como uno de los mejores pueblos del mundo, situándolo como un referente del turismo responsable en Canarias. Su tradición agrícola y el atractivo de sus paisajes volcánicos, sellos de identidad que han marcado el atractivo del pueblo situado al noroeste de Gran Canaria

Un café único en Europa

Uno de los secretos más peculiares de Agaete es su café, que se cultiva en el Valle de Agaete de manera artesanal desde hace siglos. Se ha convertido en el único café de Europa producido a nivel comercial, tostado en fincas familiares que conserva las técnicas tradicionales.

Las fincas conocidas como "bodegas", continúan elaboran este café de manera artesanal, manteniendo viva la tradición que forma parte de la esencia local.

Además, cuenta con espacios como el Parque Natural de Tamadaba, el Puerto de las Nieves y una de las celebraciones más populares, la Bajada de la Rama.

¿Por qué la ONU ha elegido Agaete como uno de los mejores pueblos del mundo?

La ONU Turismo ha valorado el municipio grancanario por su equilibro entre la naturaleza, tradición y sostenibilidad. Este año, más de 270 localidades de todo el mundo se han presentado al programa Best Tourism Villages 2025, pero solo 52 fueron seleccionados por el comité.

La organización evalúa nueve áreas clave, entre ellas la sostenibilidad ambiental, social y económica, la protección de patrimonio natural y cultural, integración del turismo y la calidad de las infraestructuras.

El modelo de desarrollo rural sostenible, ha sido clave para obtener este reconocimiento. Su entorno agrícola y marino lo convierten en un entorno de bienestar para el turismo sin perder su esencia canaria.