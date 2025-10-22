San Mateo conecta sus barrios con el casco histórico por 1,50 euros

Más del 50% de la población de San Mateo vive en barrios periféricos alejados del casco histórico, como Aríñez, Cruz de Tejeda, Las Lagunetas, Cueva Grande, El Piquillo, La Lechucilla o La Lechuza. En muchos de estos casos no llega el servicio de guaguas.

Esta mañana la alcaldesa de San Mateo, Davinia Falcón presentó el proyecto 'San Mateo en Ruta' junto a la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández.

Con esta iniciativa, desde el próximo lunes, los vecinos de San Mateo podrán disfrutar de un servicio de taxis que conectará los barrios más alejados con el casco histórico del municipio. El coste será de 1,50 euros por pasajero y por trayecto.

¿Cuáles son los horarios?

La prestación de estos transportes estará disponible de lunes a viernes, de nueve a una del mediodía y de cuatro a ocho de la tarde. Solo disfrutarán de él los vecinos empadronados en San Mateo. Las personas de otros municipios o turistas no se podrán beneficiar.

Sin embargo, no se trata de un servicio a la demanda, es decir, se van a establecer unos horarios y unas paradas desde las que se trasladará a los vecinos hasta el intercambiador, en la estación de guaguas.

Los viajes tampoco serán exclusivos para una persona. Se desplazarán varios vecinos al mismo tiempo, en el mismo vehículo.

¿Cómo reservar los viajes?

Desde hoy, el Ayuntamiento de San Mateo ha puesto a disposición de todos los vecinos la aplicación para móvil "San Mateo en Ruta", para reservar los viajes.

Podrán descargarla desde Google Play o App Store. Una vez hecho esto, necesitan registrarse y, a partir de ahí, solo tienen que reservar, con un día de antelación, su parada y destino.

También se puede contratar el servicio llamando al número de teléfono 647 94 00 62 a partir de mañana, con horario de ocho de la mañana a una del mediodía.

Financiación

Se trata de un servicio subvencionado por el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias. Cinco de los diez taxistas del municipio participan el proyecto, recibirán del gobierno municipal 2.500 euros a repartir entre todos. También se quedarán con los 1,50 euros de cada pasajero por trayecto.

La suma total del coste, entre los servicios de taxis y el desarrollo de la aplicación, es de 30.000 euros para los seis meses que durará el proyecto.

Falcón recalcó la importancia de este proyecto, pues "los vecinos y vecinas tienen que caminar hasta más de un kilómetro para poder utilizar el el transporte público". Por ello, la alcaldesa garantizó que el servicio va a llegar a "todos los barrios del municipio".

Por su parte, Fernández recalcó que se trata de un proyecto piloto con una duración de seis meses que, en función de los resultados, la intención es que siga funcionando "ininterrumpidamente".