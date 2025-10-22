San Bartolomé de Tirajana inicia el rescate del Hotel Las Tirajanas pese al aval judicial a Lopesan

San Bartolomé de Tirajana sigue teniendo intención de rescatar la concesión del Hotel Las Tirajanas de Tunte, de titularidad municipal. El Ayuntamiento sureño, a través de la concejalía de Urbanismo, quiere que el complejo de 60 habitaciones, cerrado desde hace más de cinco años, regrese a manos municipales para luego volver a licitar el servicio y reabrir el edificio, y ello a pesar de que el pasado mes de septiembre el Grupo Lopesan se hizo con la adjudicación del establecimiento tras la subasta de todos los activos de la compañía Mar Abierto S.A., del Grupo Santana Cazorla. Mientras tanto, la compañía ya ha garantizado su solvencia, la continuidad de la actividad y el mantenimiento del empleo, y espera los movimientos del Consistorio.

Para ejecutar ese rescate, el Consistorio recurrirá a un segundo intento. El primero lo hizo el pasado mes de junio, cuando con la unanimidad de todos los grupos políticos el Pleno aprobó iniciar el expediente para recuperar la concesión, que hasta el mes pasado estaba en manos de Santana Cazorla tras serle otorgada en 1998 por 49 años, y entrar en concurso de acreedores. Y, tras haber transcurrido tres meses y habiendo caducado el expediente, el segundo intento lo hará la próxima semana, cuando Urbanismo elevará al Pleno la caducidad de ese documento y la incoación de un nuevo procedimiento, según explicó ayer la concejala del área, Davinia Ramírez, en declaraciones a este periódico.

Cuestionada sobre la posibilidad de desistir de la incoación del expediente una vez Lopesan ha sido adjudicatario provisional judicialmente nombrado —en auto del 17 de septiembre por el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto López Villarubia—, Ramírez señala que el Consistorio seguirá adelante con el rescate «para salvaguardar los intereses municipales» porque esa adjudicación «no es firme» y en su caso otorgará a la compañía turística un plazo para que presente las alegaciones y lo justifique. Esas alegaciones, prosiguió la concejala, podrán ser estimadas o no, y en caso negativo el nuevo expediente seguirá su camino y el Ayuntamiento sacará la concesión nuevamente a concurso público, al que Lopesan podrá concurrir.

Fuentes de la compañía explican, por su parte, que «lo más sensato» y en beneficio «del interés general» es que se decrete la carencia sobrevenida del objeto, que permitirá archivar el expediente de resolución y rescate de la concesión administrativa y que el Ayuntamiento asuma el auto judicial. Y todo ello debido a que sacar adelante una nueva licitación podría acabar en los tribunales si el administrador concursal decide defender sus intereses.

Las mismas fuentes señalan que en el auto el juez ya considera acreditado que la compañía podrá continuar con la actividad y garantizar el empleo, lo que supondría una pronta reapertura de un establecimiento que está cerrado desde antes de la pandemia, salvo un breve período en que acogió a personas migrantes.

Tras la subasta de todos los activos de Mar Abierto S.A., Lopesan resultó adjudicatario, además del Hotel Las Tirajanas, de los establecimientos Lago, Valle y Costa en Taurito, locales comerciales y dos suelos en Meloneras.