Así cambiarán los horarios de los cementerios de Telde por Todos los Santos

El Ayuntamiento de Telde, a través de la Concejalía de Cementerios que dirige Juan Martel, ha anunciado la ampliación de los horarios de los cementerios municipales con motivo del Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de los Difuntos (2 de noviembre), fechas marcadas por el arraigo, la memoria y el afecto hacia los seres queridos.

Durante esos días, los cementerios de San Gregorio Taumaturgo y San Juan permanecerán abiertos de forma ininterrumpida, con el objetivo de facilitar las visitas y evitar aglomeraciones. Además, como novedad, el 1 de noviembre se adelanta la apertura a las 7.00 horas, atendiendo a la tradición de muchas familias que acuden a primera hora para rendir homenaje a sus allegados.

Horarios especiales de apertura

Del 21 al 30 de octubre : de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.30 horas.

: de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.30 horas. Viernes 31 de octubre: de 8.00 a 19.00 horas (ininterrumpido).

de 8.00 a 19.00 horas (ininterrumpido). Sábado 1 de noviembre (Todos los Santos): de 7.00 a 19.00 horas (ininterrumpido).

(Todos los Santos): de 7.00 a 19.00 horas (ininterrumpido). Domingo 2 de noviembre (Día de los Difuntos): de 8.00 a 19.00 horas (ininterrumpido).

Puerta principal del cementerio de San Gregorio, en la carretera de Lomo Cementerio / Yaiza Socorro

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha señalado que “el Ayuntamiento quiere acompañar a la ciudadanía en estas fechas de recuerdo y memoria, garantizando que nuestros cementerios estén cuidados y accesibles”. Asimismo, ha recordado que “Telde rinde homenaje no solo a quienes descansan en sus camposantos, sino también a quienes, aunque reposan en otros lugares, forman parte de la historia de la ciudad”.

El concejal responsable del área, Juan Martel, ha subrayado que “estos días son especialmente significativos para muchas familias del municipio, por lo que hemos querido ofrecer un horario más amplio y continuo, que permita acudir con tranquilidad, sin prisas ni restricciones”.

Además, Martel ha destacado el trabajo previo del personal municipal, centrado en tareas de limpieza, jardinería y acondicionamiento de los espacios, “para que los cementerios luzcan con el respeto y la dignidad que merecen quienes descansan en ellos”.