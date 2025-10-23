El consejero insular Suárez Salem se casa en Gran Canaria

La ermita del Espíritu Santo, en Las Palmas de Gran Canaria, acogió el pasado fin de semana la boda del consejero y portavoz de VOX en el Cabildo insular, Yeray Antonio Suárez Salem, y Carmen Suárez Parrilla, concejal del mismo partido en el Ayuntamiento de la capital.

La ceremonia, a la que asistieron familiares y allegados de los contrayentes, fue oficiada por un el tío de la novia, Carlos Luis Suárez Codorniu. El religioso, superior general de la congregación sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús y doctor en Teología Bíblica por la Pontificia gregoriana universidad, viajó expresamente a la Isla desde Roma para esta ceremonia.