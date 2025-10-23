El consejero insular Suárez Salem se casa en Gran Canaria
El tío de la novia viajó expresamente desde Roma para oficiar la ceremonia
La ermita del Espíritu Santo, en Las Palmas de Gran Canaria, acogió el pasado fin de semana la boda del consejero y portavoz de VOX en el Cabildo insular, Yeray Antonio Suárez Salem, y Carmen Suárez Parrilla, concejal del mismo partido en el Ayuntamiento de la capital.
La ceremonia, a la que asistieron familiares y allegados de los contrayentes, fue oficiada por un el tío de la novia, Carlos Luis Suárez Codorniu. El religioso, superior general de la congregación sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús y doctor en Teología Bíblica por la Pontificia gregoriana universidad, viajó expresamente a la Isla desde Roma para esta ceremonia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
- ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
- 300 empresas del Polígono de Arinaga se suben a la guagua lanzadera
- Los padres de los menores agredidos en Agüimes: 'Tenemos miedo ¿A qué esperan para meterla en prisión, que pase algo más?
- Salto de Chira, más cerca: avanza la excavación del hueco para construir la central hidroeléctrica
- El presa canario marca territorio y su rastro llega a China, Serbia y Estados Unidos
- Seis kilómetros de senderos abren los caminos a las Montañas Sagradas
- La mujer de Agüimes denunciada por acoso vecinal, grabada durante uno de los incidentes: 'Hemos parado porque nos ha insultado