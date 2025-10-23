Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El consejero insular Suárez Salem se casa en Gran Canaria

El tío de la novia viajó expresamente desde Roma para oficiar la ceremonia

Boda en Gran Canaria del consejero Yeray Antonio Suárez Salem y la concejal Carmen Suárez Parrilla

La ermita del Espíritu Santo, en Las Palmas de Gran Canaria, acogió el pasado fin de semana la boda del consejero y portavoz de VOX en el Cabildo insular, Yeray Antonio Suárez Salem, y Carmen Suárez Parrilla, concejal del mismo partido en el Ayuntamiento de la capital.

La ceremonia, a la que asistieron familiares y allegados de los contrayentes, fue oficiada por un el tío de la novia, Carlos Luis Suárez Codorniu. El religioso, superior general de la congregación sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús y doctor en Teología Bíblica por la Pontificia gregoriana universidad, viajó expresamente a la Isla desde Roma para esta ceremonia.

