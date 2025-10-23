Nubes en el norte y calma en el sur: así llega el jueves a Canarias según la Aemet

Canarias despierta este jueves con una atmósfera tranquila, sin sobresaltos meteorológicos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de intervalos nubosos y temperaturas estables en todo el archipiélago.

Las nubes se dejarán ver especialmente en las vertientes norte de las islas más montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura, donde se abrirán claros durante las horas centrales del día. En el resto del territorio, dominará el cielo poco nuboso.

En Gran Canaria, la mañana se presenta nubosa en el norte, con tendencia a despejarse al mediodía. En el sur, los cielos se mantendrán mayormente despejados, aunque no se descartan algunas nubes pasajeras. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplará flojo desde el noreste, girando progresivamente al norte.

En Tenerife, el patrón será similar con nubosidad más densa en el nordeste , con claros al avanzar la mañana. En el interior de la vertiente sur, podrían aparecer nubes por la tarde. Las cumbres centrales permanecerán despejadas y las temperaturas se moverán entre los 22 y 27 grados en Santa Cruz de Tenerife aunque no se descarta alguna llovizna a últimas horas. El viento, de componente norte, será suave, aunque algo más marcado en zonas del sureste.

Lanzarote y Fuerteventura

Las islas orientales amanecen con intervalos nubosos más persistentes durante la madrugada y primeras horas. Sin embargo, se espera que el cielo se despeje parcialmente en las vertientes sur y este conforme avance el día. Las temperaturas serán suaves, con máximas de 27 grados en Arrecife y 26 en Puerto del Rosario. El viento, de origen noreste, tenderá a debilitarse y a girar hacia el norte tras el amanecer.

Nubes en el norte de Lanzarote / EFE

En las islas occidentales, el jueves se presenta con nubosidad variable. En La Palma, La Gomera y El Hierro, las nubes aparecerán especialmente en el norte a primeras y últimas horas del día, así como en zonas de interior por la tarde. No se descartan lloviznas débiles en medianías, especialmente en La Palma y La Gomera. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones, en Santa Cruz de La Palma rondará los 20 o 26 grados, mientras que Valverde, en El Hierro, se moverá entre los 17 y 21.

Nubes sobre las zonas altas / Andrés Cruz

Brisa costera y mar de fondo

En el mar, la situación será tranquila. El viento soplará del norte o noreste con fuerza de 3 a 5, salvo en aguas herreñas, donde se orientará hacia el oeste o noroeste. Habrá marejadilla o marejada, con mar de fondo del noroeste y olas entre uno y dos metros.

Con este panorama, Canarias disfruta de una jornada serena en la antesala del fin de semana. El otoño se desliza sin prisa, con cielos apacibles, temperaturas suaves y ese equilibrio atmosférico que caracteriza al archipiélago en esta época del año.