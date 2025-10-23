Nubes en el norte y calma en el sur: así llega el jueves a Canarias según la Aemet
Se prevén intervalos nubosos, temperaturas sin grandes cambios y viento flojo con predominio del norte
Canarias despierta este jueves con una atmósfera tranquila, sin sobresaltos meteorológicos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de intervalos nubosos y temperaturas estables en todo el archipiélago.
Las nubes se dejarán ver especialmente en las vertientes norte de las islas más montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura, donde se abrirán claros durante las horas centrales del día. En el resto del territorio, dominará el cielo poco nuboso.
Gran Canaria y Tenerife
En Gran Canaria, la mañana se presenta nubosa en el norte, con tendencia a despejarse al mediodía. En el sur, los cielos se mantendrán mayormente despejados, aunque no se descartan algunas nubes pasajeras. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplará flojo desde el noreste, girando progresivamente al norte.
En Tenerife, el patrón será similar con nubosidad más densa en el nordeste , con claros al avanzar la mañana. En el interior de la vertiente sur, podrían aparecer nubes por la tarde. Las cumbres centrales permanecerán despejadas y las temperaturas se moverán entre los 22 y 27 grados en Santa Cruz de Tenerife aunque no se descarta alguna llovizna a últimas horas. El viento, de componente norte, será suave, aunque algo más marcado en zonas del sureste.
Lanzarote y Fuerteventura
Las islas orientales amanecen con intervalos nubosos más persistentes durante la madrugada y primeras horas. Sin embargo, se espera que el cielo se despeje parcialmente en las vertientes sur y este conforme avance el día. Las temperaturas serán suaves, con máximas de 27 grados en Arrecife y 26 en Puerto del Rosario. El viento, de origen noreste, tenderá a debilitarse y a girar hacia el norte tras el amanecer.
El Hierro, La Palma y La Gomera
En las islas occidentales, el jueves se presenta con nubosidad variable. En La Palma, La Gomera y El Hierro, las nubes aparecerán especialmente en el norte a primeras y últimas horas del día, así como en zonas de interior por la tarde. No se descartan lloviznas débiles en medianías, especialmente en La Palma y La Gomera. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones, en Santa Cruz de La Palma rondará los 20 o 26 grados, mientras que Valverde, en El Hierro, se moverá entre los 17 y 21.
Brisa costera y mar de fondo
En el mar, la situación será tranquila. El viento soplará del norte o noreste con fuerza de 3 a 5, salvo en aguas herreñas, donde se orientará hacia el oeste o noroeste. Habrá marejadilla o marejada, con mar de fondo del noroeste y olas entre uno y dos metros.
Con este panorama, Canarias disfruta de una jornada serena en la antesala del fin de semana. El otoño se desliza sin prisa, con cielos apacibles, temperaturas suaves y ese equilibrio atmosférico que caracteriza al archipiélago en esta época del año.
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
- 8.000 trabajadores llegarán en guagua y gratis al polígono de Arinaga
- ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
- 300 empresas del Polígono de Arinaga se suben a la guagua lanzadera
- Huelga General 15 de octubre: estos son los servicios mínimos garantizados por Guaguas Municipales hoy
- Los padres de los menores agredidos en Agüimes: 'Tenemos miedo ¿A qué esperan para meterla en prisión, que pase algo más?
- Salto de Chira, más cerca: avanza la excavación del hueco para construir la central hidroeléctrica
- El presa canario marca territorio y su rastro llega a China, Serbia y Estados Unidos