Nuevos ascensores y mejora de fachadas y cubiertas: San Bartolomé de Tirajana rehabilita 300 casas de San Fernando

La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha aprobado el expediente para la contratación de las obras de regeneración y renovación urbana de la Urbanización Las Llaves, Fase I y II, con un presupuesto base de licitación de más de 5,5 millones de euros.

Se trata de una de las actuaciones de mayor envergadura del municipio, que permitirá la rehabilitación integral de 25 bloques que albergan 300 viviendas, así como la mejora de instalaciones, accesibilidad y espacios públicos. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 10 de noviembre de 2025.

El proyecto, redactado por la empresa municipal Gesvisur y validado por los servicios técnicos municipales, contempla una intervención estructural profunda con un plazo de ejecución de 24 meses desde la firma del acta de replanteo.

La rehabilitación de Las Llaves es una de las principales actuaciones que se van a ejecutar para recuperar el parque público de viviendas existente en el municipio y se desarrolla al amparo del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, dentro del Programa 7 de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana.

Financiación

La financiación es compartida entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Comunidad Autónoma de Canarias —a través del ICAVI—, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y los propios vecinos.

La Fase I contempla la rehabilitación de 84 viviendas, con una inversión municipal plurianual de 755.712,75 euros en los ejercicios 2026 y 2027, tras la actualización de precios aprobada por el Pleno. La Fase II comprende otras 216 viviendas, con un gasto municipal plurianual de 781.592,77 euros, sumando esfuerzos a las aportaciones del resto de administraciones.La actuación incluye la renovación de fachadas, cubiertas, instalaciones eléctricas y de fontanería, la instalación de ascensores y rampas para personas con movilidad reducida y la reurbanización de los espacios comunes.

Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, destacó que con esta licitación se da un paso decisivo, porque ya no se habla de planes ni de trámites, sino de que las obras van a ser una realidad.

Marichal subrayó que se ha llegado hasta este punto porque desde el primer día se ha creído en el proyecto y se ha hecho el esfuerzo necesario para que saliera adelante. “Ahora toca transformar de verdad la urbanización Las Llaves y mejorar la vida de cientos de familias”, afirmó.Por su parte, la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, explicó que este es un momento muy esperado. Después de actualizar precios, asegurar la financiación y completar todos los pasos técnicos, ya se pueden licitar las obras.

Añadió que lo que viene es una rehabilitación profunda que va a cambiar la imagen del barrio y, sobre todo, va a mejorar las condiciones de habitabilidad y accesibilidad para sus vecinos y vecinas. “Es una inversión que se va a notar mucho en el día a día”, aseguró.

Encarecimiento de materiales y servicios

El proyecto de rehabilitación de la Urbanización Las Llaves ha requerido en los últimos años actualizaciones de precios y modificaciones de los acuerdos de financiación para adaptarlos al encarecimiento de materiales y servicios.

En 2023 y 2025 se firmaron adendas a los acuerdos bilaterales con el Ministerio y la Comunidad Autónoma que permitieron incorporar el incremento de la aportación municipal sin alterar la planificación general. Estas modificaciones fueron aprobadas por el Pleno municipal, asegurando la viabilidad económica y técnica de una intervención largamente esperada por los vecinos.

Con esta licitación, la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana da un paso más en la transformación de las urbanizaciones históricas del municipio, priorizando la mejora de la calidad de vida de cientos de familias y la regeneración urbana de San Fernando de Maspalomas.