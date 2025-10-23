Agaete defiende su modelo de turismo sostenible tras alzarse como un reconocimiento de la ONU

El color blanco del municipio, la rama bajando por sus calles cada año, o el olor a sus cafetales del Valle son algunos de los motivos por los que Agaete se ha convertido en el primer pueblo de Canarias en recibir el premio a Mejor Pueblo Turístico de 2025, otorgado por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas.

De esta forma, entra en la lista de los 'Best Tourism Villages' por garantizar un turismo sostenible que respeta la naturaleza, la tradición y el estilo de vida de sus vecinos.

Este municipio de 60.000 habitantes se sitúa como un referente del turismo responsable en el Archipiélago. A este premio se presentaron 270 pueblos de todos los rincones del mundo, pero solo 52 fueron galardonados por los expertos.

La organización distingue a los municipios que invitan a los turistas a que los visiten, pero preservando los paisajes, la diversidad cultural, los valores locales y las tradiciones culinarias. Otros objetivos de esta organización son combatir la despoblación a través del turismo y que este fomente la innovación y se promuevan prácticas sostenibles.

La candidatura a este premio comenzó en febrero y se llevó a cabo a través de la colaboración entre la Cámara de Comercio, el Cabildo de Gran Canaria, que financia la propuesta y el Ayuntamiento de Agaete.

La alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario presentó esta mañana la noticia en el edificio del Cabildo de Gran Canaria, acompañada de su presidente, Antonio Morales y el consejero insular de Presidencia, Teodoro Sosa.