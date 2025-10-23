Un propietario recupera su casa en Vargas en un descuido de los ocupas de su vivienda

Un hombre aprovechó una salida de las personas que estaban residiendo de forma ilegal en su propiedad de la playa de Vargas para entrar dentro y recuperar así su vivienda. Una vez que llegaron los que estaban en la casa no cesaron de amenazar al dueño, lo que provocó que los vecinos y vecinas de la zona llamaran a la policía. Los primeros en llegar por la mañana fue la Policía Local de Agüimes para identificar a las personas que estaban allí amenazando y también al propietario, que mostró toda la documentación de la vivienda, hasta las escrituras. Los vecinos corroboraron que la casa lleva en Vargas más de 40 años. Que la vivienda perteneció a sus abuelos. Estos se la dejaron a su padre y ahora es él el dueño de la propiedad.

Según los vecinos, la casa se ocupó hace algo más de una semana. Algún vecino avisó al propietario, que vino desde Francia. "El propietario llegó hace unos días y entró en la casa cuando no había nadie y cuando volvieron los ocupas se encontraron con la sorpresa de que el propietario estaba dentro", explican los residentes en la zona, que añaden que "lo amenazaron de muerte si no salía. El hombre no cedió y se quedó dentro atrincherado".

Los ocupas fueron a poner una denuncia en la Guardia Civil por allanamiento de morada. Además , amenazaron a los vecinos y vecinas, diciéndoles que les iban a amargar la vida por apoyar al propietario de la vivienda. Sobre las 14.00 horas volvieron los ocupas a la calle amenazando de nuevo al propietario que seguía dentro de la vivienda, aterrado ante las amenazas e improperios. Algunos vecinos y vecinas salieron a la calle a increparles para que se fuesen. En ese momento llegó la Guardia Civil, que identificó a las dos personas que lo amenazaban y al dueño, que por miedo tampoco le abrió la puerta de la vivienda a los agentes, comunicándose con ellos a través de una ventana.

Se da la circunstancia de que los propios ocupas contrataron una alarma de seguridad cuando entraron a la vivienda. La empresa también hizo aparición en el lugar, quedándose el técnico sin saber cómo proceder.

Los vecinos confiesan que tienen miedo de que los ocupas vuelvan esta noche a amenazar al propietario e intentar entrar por la fuerza.