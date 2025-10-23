¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? José Vélez enrala a Santa Lucía y día de finaos en Maspalomas

Las fiestas populares comienzan a juntarse con celebraciones que sirven de aperitivo al Día de los Finaos y el importado ‘Halloween’. En medio de esto, otras ofertas que invitan a visitar otros municipios en busca de actos culturales.

Vecindario continúa celebrando sus fiestas de San Rafael. La plaza de la iglesia acoge hoy, a las 20 horas, el III Festival Folclórico Asociación Cultural Santa Lucía de Tirajana. En el Recinto Ferial se celebra, desde las 22.30 horas, una noche de versiones con Los 600, Maldita EGB y Tabaiba. Mañana, en la Plaza de Los Algodoneros, junto a la zona peatonal, ludoparque acuático, a partir de las 11.00 horas. Por la tarde, a partir de las 18.30 horas, romería-ofrenda. La noche continúa a las 22.30 horas, con la verbena. El domingo, de 09.00 a 14.00 horas, feria de ganado, junto al Recinto Ferial. A las 20.00 horas en el recinto ferial será el concierto de José Vélez, con entrada gratuita hasta completar aforo. También, el teatro Víctor Jara ofrece mañana y pasado, a las 20.00 horas, un espectáculo teatral protagonizado por Ana Duato y Darío Grandinetti.

El centro cultural Federico García Lorca recibe hoy, a las 20.30 horas, la obra ‘Emily Poesía Encerrada. La Dickinson’, de la compañía Atlante Cultura y Teatro. La función se enmarca en ‘Circuitead’ programación del Circuito Redes de Gran Canaria. El domingo está programado ‘Alisia’, un espectáculo infantil para bebés, a las 17.00 horas.

El Museo de Historia celebra esta próxima noche, a las 20.00 horas, una nueva entrega del ciclo ‘Sabor de Autor’, que tiene como invitada a Salomé Moreno.

La Feria Km.0 Gran Canaria llega este fin de semana a la playa de Melenara, de 09.00 a 14.00 horas. Cuenta con la participación de 45 productores. Además de las actividades paralelas que acompañan a la feria, esta 33ª edición se despide el domingo con un asadero, de 12 a 14 horas. Por otro lado, el teatro Juan Ramón Jiménez recibe mañana, a las 21 horas, a la cantante Maika Makovski. Y San Gregorio acoge Telde cambia la Hora, una feria comercial que se desarrollará de 11 a 20 horas en el entorno de la plaza de Los Llanos. El municipio también celebra estos días la Semana de las Bibliotecas. Hoy hay una Fiesta de la Lectura en el Parque Arnao, desde las 17.30 horas.

La Cueva Pintada ofrece mañana, a las 11.00 horas, un paseo por el poblado en compañía de los títeres de Cueva Pintada. Es gratuita para familias con menores desde los 4 años y las plazas son limitadas.

Arucas se adelanta al Día de los Finaos con ‘Divina Muerte. Festividades Difuntas’. El Nuevo Teatro Viejo celebra hoy, desde las 20.00 horas, el escape room ‘El Circo Diabólico’, con entrada gratuita, para mayores de 16 años y plazas limitadas por orden de llegada. Para mañana, tardeo 5Mentarios, desde las 16.00 horas, con las actuaciones de Savia Nueva y Kilian Viera. A las 20.00 horas, escape room en el Nuevo Teatro Viejo, y a las 21.00 horas, Cine+Roscas en la plaza de la Constitución, con la proyección de ‘Cazafantasmas’ y ‘1984’. Las roscas son gratis.

El auditorio municipal acoge mañana, a las 20.30 horas, la comedia negra ‘Lo que trajo la tormenta’, de la compañía La Sastrería Teatro. El domingo, el mismo escenario ofrece el musical infantil ‘Operación Transilvania’, a las 12.00 horas.

La explanada del Faro de Maspalomas acoge mañana, a las 20.30 horas, un concierto gratuito de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas bajo el título ‘Canciones que saben a mar’. El municipio también se apunta al preludio de la Noche de los Finaos y Halloween. El Parque Sur se convierte en un espacio temático con casa del terror para mayores de 12 años, sala virtual, talleres infantiles y un concierto de bandas sonoras de películas de miedo. La actividad comienza desde hoy, de 17.00 a 22.00 horas con diversas actividades. Mañana, cine al aire libre con una sesión de películas de terror desde las 19.30 horas. A su vez, la Plaza de El Tablero acogerá hoy desde las 20.00 horas el V Encuentro de Bailadores del Sur. Está previsto que participen 300 músicos y bailadores.

Este viernes la biblioteca municipal Miguel Santiago se convierte en un espacio de ilusión, música y pedagogía con la llegada de la cuentacuentos Cristina Martín y su espectáculo ‘Qué dientes más grandes’, a partir de las 18.00 horas.