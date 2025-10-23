¿Qué hacer el fin de semana? José Vélez pone la música en Santa Lucía y los finaos toman Maspalomas

Las fiestas populares comienzan a juntarse con celebraciones que sirven de aperitivo al Día de los Finaos y el importado ‘Halloween’. En medio de esto, otras ofertas que invitan a visitar otros municipios de la isla en busca de actos culturales.

Santa Lucía de Tirajana

Vecindario continúa celebrando sus fiestas de San Rafael. La plaza de la iglesia acoge hoy, a las 20.00 horas, el III Festival Folclórico Asociación Cultural Santa Lucía de Tirajana, con la participación de las formaciones Guarache, de Tenerife, y la Parranda La Aldea del Proyecto Comunitario de La Aldea, Gran Canaria. En el escenario del Recinto Ferial se celebra, desde las 22.30 horas, una noche de versiones, con Los 600, Maldita EGB y Tabaiba. Mañana, en la Plaza de Los Algodoneros, junto a la zona peatonal, ludoparque acuático, a partir de las 11.00 horas. Por la tarde, a partir de las 18.30 horas, romería-ofrenda, con concentración y salida desde el Cruce de Sardina hasta la plaza de San Rafael. La noche continúa a las 22.30 horas, con la verbena a cargo de las orquestas Star Music, Leyenda Joven y Armonía Show y fuegos artificiales a medianoche. El domingo, de 9.00 a 14.00 horas, feria de ganado, junto al Recinto Ferial. A las 20.00 horas en el recinto ferial, concierto de José Vélez, con entrada gratuita hasta completar aforo. También, el teatro Víctor Jara ofrece mañana y pasado, a las 20.00 horas, un espectáculo teatral protagonizado por Ana Duato y Darío Grandinetti. El precio de las entradas es de 25 euros.

Ingenio

El centro cultural Federico García Lorca recibe hoy, a las 20.30 horas, la obra ‘Emily Poesía Encerrada. La Dickinson’, de la compañía Atlante Cultura y Teatro. La función se enmarca en CircuiTEAD programación del Circuito Redes de Gran Canaria. Las entradas tienen un precio de 5 euros. También dentro del mismo circuito y escenario, el domingo está programado ‘Alisia’, un espectáculo infantil para bebés, a las 17.00 horas. Las entradas cuestan 3 euros.

Agüimes

El Museo de Historia de Agüimes celebra esta próxima noche, a las 20.00 horas, una nueva entrega del ciclo ‘Sabor de Autor’, que tiene como invitada a Salomé Moreno. El precio de la entrada es de 5 euros e incluye una copa de vino blanco Señorío de Agüimes y una tapa de queso kilómetro cero.

Telde

La Feria Km.0 Gran Canaria llega este fin de semana a la playa de Melenara, con un horario mañana y el domingo de 9.00 a 14.00 horas. Cuenta con la participación de 45 productores de toda la Isla, entre los que destacan 20 del propio municipio. Además de las actividades paralelas que acompañan a la feria, esta 33ª edición se despide el domingo con un asadero, de 12.00 a 14.00 horas. Por otro lado, el teatro Juan Ramón Jiménez recibe mañana, a las 21.00 horas, a la cantante Maika Makovski, que presentará al público grancanario su octavo disco de estudio, ‘Bunker Rococó’. Las entradas tienen un precio de 25 euros. Y San Gregorio acoge Telde cambia la Hora, una feria comercial que se desarrollará de 11.00 a 20.00 horas en el entorno de la plaza de Los Llanos. Tiene como objetivo dar a conocer los negocios locales. El municipio también celebra estos días la Semana de las Bibliotecas. Hoy hay una Fiesta de la Lectura en el Parque Arnao, desde las 17.30 horas. El evento cuenta con un ‘flashmob’ a cargo de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Telde y el espectáculo ‘La vuelta al mundo’. El programa ofrece mañana una sesión de cuentos para bebés, a cargo de María Buenadicha, dentro del Circuito de Narración Oral del Cabildo de Gran Canaria, a las 11.30 horas, con inscripción previa. Mientras, el ciclo Tapas, Vinos y Cultura ofrece mañana una ruta guiada a través de senderos, acantilados y playas del litoral teldense, previa inscripción.

Gáldar

El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada ofrece mañana, a las 11.00 horas, un paseo por el poblado en compañía de los títeres de Cueva Pintada. La actividad es gratuita para familias con menores desde los 4 años y las plazas son limitadas. También en el municipio, el Centro Cultural Guaires continúa este fin de semana celebrando el Festival Internacional de Cine de Gáldar. Esta tarde, de 17.00 a 19.00 horas, se proyectan 10 cortometrajes. El programa ofrece mañana, a las 16.00 horas, la proyección de Gáldar Rueda, y posteriormente, a partir de las 20.00 horas, la alfombra roja en el polideportivo Juan Vega Mateos y la gala de clausura.

Arucas

Arucas se adelanta al Día de los Finaos con ‘Divina Muerte. Festividades Difuntas’. El Nuevo Teatro Viejo celebra hoy, desde las 20.00 horas, el escape room ‘El Circo Diabólico’, con entrada gratuita y para mayores de 16 años. Plazas limitadas por orden de llegada. Para mañana, tardeo 5Mentarios, desde las 16.00 horas, con las actuaciones de Savia Nueva y Kilian Viera. A las 20.00 horas, escape room en el Nuevo Teatro Viejo, y a las 21.00 horas, Cine+Roscas en la plaza de la Constitución, con la proyección de ‘Cazafantasmas’ y ‘1984’. Las roscas son gratis.

Teror

El auditorio municipal acoge mañana, a las 20.30 horas, la comedia negra ‘Lo que trajo la tormenta’, de la compañía La Sastrería Teatro. Las entradas cuestan 10 euros. El domingo, el mismo escenario ofrece el musical infantil ‘Operación Transilvania’, a las 12.00 horas. Las entradas, 5 euros. El municipio acoge este sábado el 2º Encuentro de Senderismo Vamos Pa’l Pino, que se consolida como una experiencia que une tradición, naturaleza y tecnología en torno a los caminos históricos que conducen a nuestro municipio hacia la Virgen del Pino.

San Bartolomé de Tirajana

La explanada del Faro de Maspalomas acoge mañana, a las 20.30 horas, un concierto gratuito de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas bajo el título ‘Canciones que saben a mar’. Thania Gil, Manuel Estupiñán, Miriam Reyes y Ángel Campos pondrán sus voces al repertorio. El municipio también se apunta al preludio de la Noche de los Finaos y Halloween. El Parque Sur se convierte en un espacio temático con casa del terror para mayores de 12 años, sala virtual, talleres infantiles y un concierto de bandas sonoras de películas de miedo. La actividad comienza desde hoy, de 17.00 a 22.00 horas con diversas actividades. Mañana, cine al aire libre con una sesión de películas de terror a partir de las 19.30 horas. A su vez, la Plaza de El Tablero acogerá este viernes desde las 20 horas el V Encuentro de Bailadores del Sur. Está previsto que participen 300 músicos y bailadores.

Santa María de Guía

Este viernes la biblioteca municipal Miguel Santiago se convierte en un espacio de ilusión, música y pedagogía con la llegada de la cuentacuentos Cristina Martín y su espectáculo ‘Qué dientes más grandes’, a partir de las 18:00 horas.