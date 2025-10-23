Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las zonas de Telde que se han quedado sin agua por una avería

El alcalde de Telde Juan Antonio Peña anuncia una rotura que obliga a cortar el suministro desde las 23:00 horas de anoche hasta las 13:00 horas de este jueves en varias zonas del municipio

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha informado este jueves de una actuación urgente por parte de la empresa Aguas de Telde tras detectarse una avería en la red de abastecimiento de agua en el barrio de La Pardilla. La incidencia, localizada en la calle Raimundo Lulio, obligó a interrumpir el suministro desde las 23:00 horas del miércoles hasta las 13:00 horas de hoy.

La empresa activó su protocolo de emergencia y desde primeras horas de la mañana los equipos técnicos trabajan sobre el terreno con el objetivo de restablecer el servicio con la mayor rapidez posible. Según ha comunicado Aguas de Telde, las zonas afectadas han sido la Urbanización Las Hoyetas, el Colegio Brains y el Club La Pardilla.

La compañía ha agradecido la comprensión de los vecinos y ha recordado que este tipo de intervenciones son necesarias para mantener en buen estado la red y evitar futuras incidencias.

Desde la empresa agradecen la colaboración ciudadana y pedimos disculpas por las molestias que puedan haberse ocasionado, señalaron desde la empresa, que continúa monitorizando la situación tras la reparación.

El alcalde Juan Antonio Peña ha hecho un seguimiento directo de la intervención y ha reiterado el compromiso del consistorio con la mejora de los servicios públicos esenciales.

