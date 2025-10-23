LA PROVINCIA sortea 10 entradas dobles para para vivir la Verbena – Edición Halloween, la fiesta más esperada de Gran Canaria

Gran Canaria se prepara para una cita única con la música, el ritmo y el espíritu más aterrador del año. Y para que nadie se quede fuera, La Provincia lanza un sorteo exclusivo de 10 entradas dobles para disfrutar de “La Verbena – Edición Halloween”, el evento que promete sacudir la isla el próximo domingo 2 de noviembre en el anexo del parking del Centro Comercial Las Terrazas.

Organizada por Smash Music Gran Canaria y producida por No Dejes de Soñar, la Verbena regresa con una puesta en escena renovada, donde la música, los disfraces y la energía del público serán los protagonistas. El cartel incluye a artistas de primer nivel como Armonía Show, Paco Guedez, Tataband y Pedro Afonso, quienes garantizarán una tardeo de puro espectáculo desde las 16:00 hasta la medianoche.

🇮🇨 Un evento con sello local y mucho talento

La producción corre a cargo de No Dejes de Soñar, una de las productoras más dinámicas de Gran Canaria, reconocida por su capacidad para crear experiencias memorables como Tardeo a lo Bestia. Con La Verbena – Edición Halloween, la compañía vuelve a apostar por un formato vibrante, lleno de energía y pensado para todos los públicos.

En Canarias, donde tradicionalmente se celebra el Día de los Finados o Finaos —una festividad dedicada al recuerdo de los seres queridos con música, castañas y anís—, la influencia de Halloween se ha ido integrando poco a poco en los últimos años, dando lugar a una mezcla única de tradiciones. Esta fusión entre lo popular y lo contemporáneo ha permitido que el espíritu festivo y el disfrute se mantengan, adaptados al estilo canario, con un toque moderno y lleno de creatividad.

Desde su estética hasta su ambientación, esta edición especial promete convertir el recinto en un auténtico universo de fantasía y diversión, donde los disfraces más originales competirán por destacar bajo la música, las luces y el ambiente festivo que caracteriza a las celebraciones de la isla. 🎶🎃

🎃 Una cita imperdible

El domingo 2 de noviembre, Gran Canaria vivirá una tarde y noche inolvidables con La Verbena – Edición Halloween, una experiencia donde la diversión y el espíritu del miedo se mezclan con la mejor música en directo.

Si eres amante de los eventos diferentes y no quieres perderte la fiesta más vibrante del otoño, participa ya en el sorteo de La Provincia y asegura tu entrada para la noche más terroríficamente divertida del año.

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar es muy sencillo:

Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate ahora mismo, es gratis y únete a nuestra comunidad. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario. Rellena el formulario y… ¡Ya estarás participando en el sorteo!

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El viernes 31 de octubre se celebrará el sorteo oficial de las 10 entradas dobles. Ese mismo día, La Provincia se pondrá en contacto con los ganadores a través de los datos registrados en su perfil de usuario.

Para garantizar la correcta comunicación, se recomienda revisar y actualizar la información personal en la sección 'Mi cuenta' antes de la fecha del sorteo.

¡No dejes pasar la oportunidad de vivir la Verbena más terrorífica del año! 🎃