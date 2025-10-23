Teror celebra este sábado el 2º Encuentro de Senderistas ‘Vamos pa’l Pino

Teror acoge este sábado 25 de octubre el 2º Encuentro de Senderismo Vamos Pa’l Pino, que se consolida como una experiencia que une tradición, naturaleza y tecnología en torno a los caminos históricos que conducen al municipio, hacia la Virgen del Pino.

La presentación oficial del evento contó con la participación de José Agustín Arencibia, Alcalde de Teror, Laura Quintana, concejala de Turismo, Turismo de Gran Canaria, Cajasiete, Aguas de Teror, Global y SPAR Gran Canaria, entidades que impulsan esta iniciativa como ejemplo de turismo activo, sostenible y cultural.

Durante el día de hoy se realizó la entrega de la ‘bolsa del senderista’, que contiene un parche identificativo, una camiseta, productos de algunas de las empresas que colaboran y un folleto con indicaciones del evento.

Tres Rutas con 320 Participantes

El 2º Encuentro de Senderismo “Vamos Pa’l Pino reunirá a 320 participantes procedentes de toda la isla, que recorrerán tres rutas desde Artenara, San Mateo y Vallesecotodas con destino final en Teror. Las rutas contarán con guías especializados, personal sanitario y equipo de apoyo logístico, que garantizará una experiencia segura y adaptada a distintos niveles.

El evento culminará con un encuentro social y almuerzo compartido entre los caminantes, que simboliza el espíritu de comunidad y convivencia que caracteriza a “Vamos Pa’l Pino”. Global facilitará el traslado de los/as senderistas desde Teror a los puntos de partida de las rutas con salida a Artenara a las 6:00 horas; Hacia San Mateo, a las 9:00 horas; y a Valleseco a las 10:30 horas.

Una Jornada Completa de Actividad

l 2º Encuentro de Senderistas ‘Vamos pa’l Pino ofrece una jornada completa de actividad este sábado 25 de octubre , con el siguiente programa:

Salidas desde Teror

6:00 h – Grupo Artenara → Teror (nivel medio, 5 h 30 min)

9:30 / 09:50 / 10:10 h – Grupo San Mateo → Teror (nivel medio-bajo, 3 h 15 min)

11:00 h – Grupo Valleseco → Teror (nivel bajo, 1 h 25 min)

Llegada prevista a Teror

13:30 – 14:30 h – Llegada progresiva de los grupos a la Basílica de Nuestra Señora del Pino.

Almuerzo y encuentro social

14:30 h – Almuerzo común con menú tipo enyesque: croquetas, tortilla, garbanzada, dulces, pan y café.

Bingo del senderista

16:00 h – Actividad con premios relacionados con el senderismo y un premio final de alojamiento de fin de semana para 2 personas.

Acto de cierre y reconocimientos “Finisher”

16:30 h – Entrega de camisetas y parches dorados a quienes han completado todos los caminos de Vamos Pa’l Pino.

Un Proyecto Vivo los 365 Días Del Año

“Vamos Pa’l Pino” se consolida como un proyecto permanente de senderismo cultural, activo durante todo el año. A través de la app y la web oficiales, los usuarios pueden recorrer los caminos hacia Teror en cualquier momento, seguir las rutas, descubrir puntos de interés y sellar digitalmente su credencial de peregrino, integrando la tradición de la caminata con herramientas tecnológicas que modernizan la experiencia.

Esta fusión de patrimonio y tecnología ha convertido al proyecto en un referente del turismo cultural y de naturaleza en Gran Canaria, permitiendo mantener vivos los caminos históricos que durante siglos han guiado a los peregrinos hacia la Virgen del Pino.

El encuentro cuenta con el apoyo de Ayuntamiento de Teror, Turismo de Gran Canaria, Cajasiete, Aguas de Teror, Global y SPAR Gran Canaria, patrocinadores que reafirman su compromiso con la promoción del deporte, la sostenibilidad y la valorización del patrimonio cultural insular.