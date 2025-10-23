Veinte casas de El Burrero afrontan un segundo deslinde en 30 años

Cambiaron sus antiguas construcciones por las casas que construyó el Ayuntamiento de Ingenio cuando ordenaba el núcleo urbano de la playa de El Burrero. Y ahora se ven de nuevo amenazadas por el deslinde del dominio público marítimo-terrestre propuesto al Ayuntamiento por Costas del Estado para el tramo del litoral que abarca desde el Castillo de Gando hasta la desembocadura del barranco de Guayadeque y que pasa de los 20 metros de la línea de playa a los 100, afectando así una superficie total en la zona de costa de Ingenio de 3.504 metros cuadrados.

El nuevo deslinde dejaría fuera de ordenación la primera línea de casas de El Burrero, parte de la actual avenida, las nuevas construcciones previstas y también restaría superficie a la futura urbanización Vista Alegre, un suelo urbano no consolidado que recibió informe favorable en 2005.

El Ayuntamiento de Ingenio comenzó a movilizarse para evitar que este expediente de Costas del Estado se ejecute, avisando de que presentará alegaciones. De su parte también está el Gobierno de Canarias, que anunció que estará «al lado del lado Ayuntamiento» y se refirió al este nuevo deslinde como «una agresión directa al litoral del municipio y nos parece un abuso pasar el deslinde de 20 a 100 metros», manifestó el director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta.

Los vecinos, por su parte, se han empezado a organizar para presentar también alegaciones. Los afectados defienden que sus propiedades se ubican en suelos urbanos consolidados antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988 y solicitan que se mantenga la servidumbre de protección de 20 metros, en lugar de los 100 metros propuestos en la nueva delimitación.

Núcleo fundacional

Y ya preparan un documento en una plantilla para que pueda hacer uso de ella cualquier persona afectada. El documento defiende que la construcción de la actual avenida marítima y el ensanche de la playa se realizaron con posterioridad a la Ley de Costas y sobre el antiguo núcleo fundacional de El Burrero, cuyos vecinos fueron reubicados mediante permutas acordadas con el Ayuntamiento de Ingenio. Por ello, sostienen que el nuevo deslinde se ha trazado sobre un terreno modificado artificialmente, lo que «distorsiona la realidad urbana preexistente» y perjudica a los propietarios, que pueden ser cerca de un centenar en toda la costa.

Las alegaciones, que irían dirigidas a la Demarcación de Costas de Canarias, argumentan que la zona ha estado reconocida como suelo urbano desde los años setenta, respaldándose en acuerdos de la Comisión Provincial de Urbanismo (1974 y 1983), documentos del Ministerio de Hacienda, planos catastrales y fotografías aéreas históricas.

Los vecinos afectados saben que tienen un mes más para presentar sus alegaciones por un error en el expediente, según publicó el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 17 de octubre.

Una decena de alegaciones

Uno de los vecinos afectados explica que una de las estrategias que están siguiendo «es precisamente demostrar que de facto ahí había una urbanización. Ya era un asentamiento, el núcleo que nosotros llamamos para distinguirlo como núcleo fundacional de El Burrero. Esa zona como tal existía, y de hecho vamos a demostrar una obviedad porque vamos a adjuntar fotos del barrio para que se vea que en las paredes había cables de luz para el alumbrado público y también aceras».

La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, celebró el pasado día 9 de octubre una reunión con personas afectadas de El Burrero para ofrecer toda la ayuda posible desde el Consistorio. Martín afirma que hasta el momento se han recibido más de una docena de alegaciones de vecinos y vecinas perjudicados por este nuevo deslinde del dominio público marítimo-terrestre.