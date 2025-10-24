El Bevir by Lopesan entra en el selecto grupo de restaurantes recomendados por la Guía Michelin

El Bevir by Lopesan ha sido oficialmente incluido en el selecto grupo de restaurantes recomendados por la prestigiosa Guía Michelín, lo que supone un reconocimiento al sensacional trabajo realizado por el equipo liderado por su chef, José Luis Espino. Esta distinción llega tan solo 5 meses después de su reapertura en el Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, marcando un hito para Lopesan Hotel Group, que refuerza la apuesta por crear un producto gastronómico del máximo nivel y situar su oferta culinaria a la vanguardia de la alta cocina en el archipiélago.

En la sugerencia realizada a sus lectores, la guía hace referencia a la estrella Michelín conseguida por Bevir durante su anterior etapa, al hablar de que “el restaurante, ya bebió las mieles del éxito en la capital grancanaria” y señala que el actual objetivo es ofrecer “una propuesta aún más hedonista dentro de sus opciones culinarias”.

El texto destaca el trabajo de su chef, al que define como “un hombre fiel al producto canario que intenta acotar su cocina bajo el concepto `todo huerta, todo mar´, exaltando siempre los sabores autóctonos y la importancia que tiene el aprovechamiento de las materias primas”.

El chef, José Luis Espino, destaca que “es el primer paso de lo que esperamos sea un camino largo y lleno de éxitos”

La descripción de la experiencia culinaria de Bevir subraya la posibilidad de elegir entre los dos menús degustación: Fortunata y Jacinta, conformados por 11 y 14 pases respectivamente. En cuanto a un plato destacado, la guía apunta a “su remolacha con beurre blanc y aceite de eneldo, pues tiene una excelente combinación de sabores y texturas”.

El sueño de la estrella Michelín

El director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, celebró este reconocimiento que apuntala la magnífica labor realizada hasta ahora y aprovechó para felicitar al equipo que convierte “cada servicio en una experiencia única”, sentenciando que “estamos en el camino correcto para competir en `las grandes ligas´ de la gastronomía hotelera, sin renunciar a la sostenibilidad y dando protagonismo a los productos locales, como los que se cultivan cada día en nuestra Finca de Veneguera".

Por su parte, el director corporativo de Alimentos y Bebidas (A&B) de Lopesan Hotel Group, Ignacio Bernaldo de Quirós, indicó que una de las claves del éxito de la nueva propuesta gastronómica del Lopesan Costa Meloneras radica en el esfuerzo realizado por la compañía por mantener la filosofía original del restaurante. "El reto fijado es recuperar la estrella Michelín que ostentaba Bevir en suanterior emplazamiento y para alcanzarlo hemos tratado de preservar la esencia gastronómica del proyecto, confiado en el talento de parte del equipo que ya existía e incorporando a profesionales que nos están ayudando a elevar el nivel de nuestra propuesta”.

La mención en la guía destaca “su remolacha con beurre blanc y aceite de eneldo, pues tiene una excelente combinación de sabores y texturas”

En este sentido, Bernaldo de Quirós hizo especial hincapié en la libertad otorgada a su chef, José Luis Espino, para mantener intacto su enfoque y crear un entorno propicio que ha contado con el apoyo en los fogones de Ernesto Erkoreka, como segundo jefe de cocina, Silvia Bejarano, como jefa de sala, y María González, como segunda en la sala, además de Diego Tornel, quién recientemente ha sido designado mejor sumiller de Canarias en los premios Culinary Hotel Awards. Su enfoque aporta, a cada comensal, la posibilidad de escoger entre vinos locales, opciones de importación o una selección personalizada.

El inicio de un camino de éxitos

El chef, José Luis Espino, quiso aprovechar la ocasión para agradecer a todo el equipo que hace posible que Bevir by Lopesan sea una realidad, desde los profesionales presentes en el restaurante en cada servicio, “al personal que nos ayuda desde áreas externas como lencería, compras, economato y toda la dirección de la compañía".

Sobre la entrada en la Guía Michelín, Espino se mostró sorprendido y agradecido por la “inesperada rapidez” con la que Bevir ha logrado estar de nuevo en esta renombrada publicación como restaurante recomendado. “Es un hito que asumo como una forma de empezar a devolver al Grupo Lopesan, con trabajo duro y reconocimientos, el haber apostado firmemente por este proyecto gastronómico”, indicó el chef de Bevir, que avanzó que “es el primer paso de lo que esperamos sea un camino largo y lleno de éxitos”.