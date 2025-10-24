De la cueva de sal al mar Muerto: así es el spa que conquista Gran Canaria

En el sur de Gran Canaria, donde el sol parece no descansar nunca, existe un lugar donde el tiempo se detiene y el cuerpo flota, literalmente, en un mar de calma.

Los creadores de contenido Carmen y Pablo (@descubreconc) han compartido en sus redes su última recomendación de bienestar: un spa que no solo relaja, sino que transforma.

Ubicado en el interior del Hotel Lopesan Costa Meloneras, este centro termal ha sido calificado por ellos como “el mejor spa de Gran Canaria”, y las razones no tardan en llegar: doce salas temáticas, tres piscinas exteriores con distintas temperaturas y una experiencia multisensorial que va del hielo al vapor.

Salas que invitan a desconectar

“Tienen varias salas de relajación como esta, con camas de agua que imitan un vientre materno”, explican en su vídeo mientras recorren una de las estancias más solicitadas. La sensación de ingravidez, la temperatura cálida y la luz tenue generan una atmósfera envolvente que va más allá del descanso.

El Om Spa Costa Meloneras, como se denomina oficialmente, ofrece un recorrido dividido en tres tipos de salas: las de relajación, las de calor y las de frío. Desde una cueva de sal del Himalaya hasta un auténtico iglú con piscina helada y piedras en el suelo que activan la circulación, el circuito está diseñado para despertar los sentidos mientras se apaga el ruido mental.

Cascadas, contrastes y sensaciones extremas

A lo largo del itinerario, el visitante se encuentra con espacios tan variados como el Lagoon 35º, el Aqua Dome con duchas de contrastes, la Cosy Wall con cascada de agua a temperatura corporal, la sauna africana, o el Saline Caldarium, un baño de vapor con sales.

“Incluso hay una zona que imita un iglú o una piscina de agua helada con piedras que estimula la circulación”, cuentan Carmen y Pablo, que recomiendan avanzar sin prisas para notar el efecto de cada cambio de temperatura.

Pero si hay una sala que se ha ganado su entusiasmo es sin duda la piscina de flotación, inspirada en el mar Muerto. “Nuestra favorita, sin duda, es la del mar Muerto”, aseguran. Allí, gracias a la elevada concentración de sales, el cuerpo flota sin esfuerzo, provocando una desconexión casi instantánea.

Un spa para tomarse su tiempo

El recorrido no termina dentro. En el exterior, el spa cuenta con tres piscinas al aire libre con diferentes temperaturas, un salón para tomar el té, un amplio solárium y zonas de descanso integradas en la vegetación del hotel. Todo está diseñado para disfrutar durante horas, en una experiencia que combina lujo, salud y bienestar.

“Aquí el relax está asegurado”, sentencian los creadores, que recomiendan la visita no solo a huéspedes del hotel, sino también a quienes buscan una experiencia distinta durante sus vacaciones en la isla. El acceso al circuito completo tiene un precio aproximado de 50 euros por persona, y se puede reservar directamente a través del hotel o del propio spa.

¿Dónde está y qué incluye?

El Om Spa Lopesan Costa Meloneras se encuentra en la calle Mar Mediterráneo, número 1, en Meloneras (Gran Canaria). El circuito incluye acceso a las 12 salas temáticas, entre ellas:

Cueva de sal del Himalaya

Lago de reflexoterapia

Zona Kneipp

Lagoon 35º

Aqua Dome (duchas de contraste)

Cosy Wall (cascada a 35º)

Mundo de hielo e iglú

Sauna africana

Saline Caldarium

Sala de relax con camas de agua

Hamman “Lava Dome”

Piscina de flotación

A esto se suman las tres piscinas exteriores, los vestuarios, el solárium y el salón de infusiones.

Un refugio sensorial en el sur de la isla

Con un entorno diseñado para equilibrar cuerpo y mente, este spa se convierte en un refugio sensorial en medio del bullicio turístico. La experiencia recomendada por Carmen y Pablo va más allá del bienestar físico: es una invitación a reconectar con uno mismo a través del silencio, el calor, el frío y el agua.