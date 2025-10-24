Feria Km 0 Gran Canaria: estas son todas las actividades que podrás disfrutar este finde semana en Telde

La 33ª edición de la Feria Km0 de Gran Canaria llega este fin de semana a la costa de Telde, más concretamente a Playa de Melenara, con una propuesta gastronómica, cultural y tradicional.

El evento se celebrará el sábado 25 y domingo 26 de octubre en horario de 9:00 a 14:00 y reunirá a productores locales de toda la isla para ofrecer al público lo mejor de la tierra canaria.

Un fin de semana diferente

Durante los dos días, el evento contará con la participación de decenas de productores que ofrecerán frutas, verduras, quesos vinos, repostería y otros productos de cercanía, con el objetivo de fomentar el consumo sostenible y la economía local.

Además, paralelamente tendrá lugar la Jornada de Reconocimiento "Mujer del Mar", con un amplio programa de actividades pensadas para todas las edades, desde talleres hasta actuaciones musicales.

Actividades más destacadas del sábado

El sábado arranca con talleres de cometas (10:00 h) y juegos tradicionales (11:00 h), además del espectáculo costumbrista "Venta de pescado" (10:30 h) y exhibiciones de juego del palo y lucha canaria.

Habrá también talleres y catas de productos Km0 (de 12:00 a 14:00 h) y una degustación de caldo de congrio (13:00 a 14:00 h), además de música tradicional y actividades para los más pequeños, como pintacaras o la carrera de flotadores.

El domingo un asadero popular

El domingo continuará el ambiente festivo con nuevas ediciones de talleres, junto a exhibiciones deportivas y culturales, y el espectáculo "Parrandeando con Tajea y Torna" (de 12:00 a 14:00 h).

Durante esta franja horaria también se celebrará un asadero popular, acompañado de otra cata de productos Km0, para poner el broche final con el mejor sabor canario al fin de semana.

Apoyo al producto local

Las Ferias Km0 Gran Canaria son una iniciativa que tiene como objetivo promocionar los productos y productores locales, fomentando el consumo responsable y de sostenibilidad. Estos eventos reúnen a agricultores, ganaderos y artesanos de toda la isla para mostrar productos de calidad, libres de largos transportes, que favorecen la economía local.

Se ha consolidado como una cita imrescindible en la isla, ya que conecta a los consumidores directamente con los productores y promueve el comercio y la economía local.

Colaboradores

La Feria Km.0 Gran Canaria está promovida por el Ayuntamiento de Telde, dentro del programa Saborea Telde, y cuenta con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, el programa Gran Canaria Me Gusta, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) del Gobierno de Canarias y Cajasiete.