Gran Canaria, en racha: más de un millón en La Primitiva y varios premios de la Lotería Nacional

Por si acaso comienza el frío, la fortuna ha decidido quedarse en Gran Canaria. Quizá para no marcharse, ha repartido numerosos premios en La Primitiva y en la Lotería Nacional del sorteo celebrado este jueves, 24 de octubre, según informó Loterías y Apuestas del Estado.

El premio más destacado lo dejó La Primitiva, con un primer premio (6 aciertos) valorado en 1.144.467 euros, sellado en la calle Olof Palme de Las Palmas de Gran Canaria. Además, hubo tres acertantes de segunda categoría en Ciudad Real, Gerona y Vizcaya. La combinación ganadora fue 07 15 17 34 47 49, con complementario 40 y reintegro 5.

Los otros premios llegaron de la mano de la Lotería Nacional, que dejó un primer premio en Vecindario y dos segundos premios en Santa Lucía de Tirajana y en el Cruce de Sardina. La combinación ganadora fue el 83.552, mientras que el segundo premio correspondió al 88.944. Los reintegros fueron los números 2, 3 y 9.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Logo de la Primitiva / La Provincia

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.