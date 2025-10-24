El PSOE impulsa la declaración del Asadero de Pescado de El Pajar como evento de Interés Turístico y Cultural

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana someterá a votación en el próximo pleno ordinario una iniciativa para el reconocimiento del patrimonio cultural y turístico del municipio. Se trata de una moción que la formación presentaa con el objetivo de que el Asadero Popular de Pescado de las Fiestas de Santa Águeda (El Pajar) sea declarado evento de Interés turístico y Cultural de Gran Canaria, según informa el PSOE en un comunicado.

La propuesta busca "dar un merecido reconocimiento institucional", señalan, a una tradición que se celebra de forma ininterrumpida desde hace más de cincuenta años en el barrio marinero de El Pajar. El Asadero Popular se ha consolidado como un acto de hermandad colectiva donde vecinos y miles de visitantes comparten cerca de 1.200 kilos de pescado fresco (principalmente caballas y chicharros), gofio y mojo canario, elaborados de manera artesanal por los vecinos y vecinas de la zona.

Foto de archivo del asadero popular en El Pajar. / LP/DLP

El grupo socialista destaca el "valor estratégico" del evento, más allá de su carácter festivo y gastronómico. Con una asistencia que ha superado las 5.000 personas en sus últimas ediciones, este evento se erige como un referente de promoción turística y un escaparate único de la identidad pesquera del litoral. La continuidad, singularidad y la capacidad de atracción turística son los principales motivos presentados en la moción para justificar la necesidad de este reconocimiento oficial.

La iniciativa, además, no solo tiene como objetivo la declaración por parte del Cabildo de Gran Canaria, sino que también insta al Ayuntamiento a asumir un papel activo, mediante la elaboración de una memoria justificativa y la documentación técnica necesaria, promueva acciones de divulgación del evento y reconozca públicamente la labor de la Comisión de Fiestas, la Asociación de Vecinos y el voluntariado, cuya organización es fundamental para el desarrollo exitoso del acto.

El PSOE considera que esta declaración contribuirá decisivamente a la conservación, la puesta en valor y la promoción del evento dentro de la oferta cultural y turística insular, reforzando la imagen de San Bartolomé de Tirajana como destino que respeta y celebra sus tradiciones populares más arraigadas.