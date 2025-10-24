Así será el tiempo este viernes en Canarias: entre nubes, brisas y mar de fondo

Las islas encaran este viernes con una previsión meteorológica marcada por la estabilidad general, aunque con matices propios del otoño canario.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia intervalos nubosos en buena parte del archipiélago, especialmente en las vertientes norte de las islas, donde podrían registrarse lloviznas ocasionales durante la madrugada y a partir del anochecer, sobre todo en las medianías. En el resto del territorio predominarán los cielos poco nubosos con amplias aperturas de claros conforme avancen las horas.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones respecto a jornadas anteriores. Las mínimas oscilarán entre los 17 grados registrados en Valverde y los 23 en Las Palmas de Gran Canaria y San Sebastián de La Gomera, mientras que las máximas rondarán entre los 22 y los 27 grados, siendo Santa Cruz de Tenerife y Arrecife las localidades con valores más elevados. El ambiente seguirá siendo templado, con brisas suaves que moderan el calor en las zonas costeras.

El viento soplará flojo de componente norte en general, adaptado al régimen de brisas en las islas, aunque se intensificará en las costas este y oeste de algunas islas como Gran Canaria. En las cumbres altas, especialmente en Tenerife y La Palma, el viento será de componente oeste, con intensidad floja a moderada, y tenderá a arreciar durante la tarde, especialmente en El Hierro.

La situación marítima estará dominada por vientos del norte y nordeste de fuerza 3 a 4, con posibilidad de alcanzar fuerza 5 en algunos puntos, lo que se traducirá en marejadilla o marejada. En otras áreas, el viento será variable de fuerza 1 a 3, con mar rizada o marejadilla. Se espera mar de fondo del noroeste con olas de entre uno y dos metros, lo que podría tener impacto en las costas más expuestas al norte y al oeste del archipiélago.

Lanzarote y Fuerteventura

Por islas, Lanzarote y Fuerteventura presentarán intervalos nubosos más compactos durante las horas nocturnas, con tendencia a cielos poco nubosos en las vertientes sur y este tras el mediodía. En ambas islas, las temperaturas máximas no experimentarán cambios y las mínimas podrían descender ligeramente. En Arrecife se prevén 22 grados de mínima y 27 de máxima, mientras que en Puerto del Rosario se esperan 22 y 27 grados, respectivamente.

Gran Canaria

Gran Canaria tendrá intervalos nubosos en el norte, especialmente durante la madrugada, con apertura de claros en horas centrales del día. En el resto de zonas, el cielo permanecerá poco nuboso, salvo algunos intervalos en el sur. Podría producirse alguna llovizna en las medianías del norte tanto de madrugada como al anochecer. Las temperaturas apenas variarán, con valores de 23 y 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria.

Tenerife

Tenerife presentará una situación similar, con cielos más cubiertos en el norte a primeras horas y despejados en las cumbres centrales. En el resto de la isla, se esperan cielos poco nubosos que aumentarán a nubosos en zonas de interior del sureste y este tras el mediodía. Las lloviznas en medianías del norte no están descartadas, especialmente en la madrugada y a últimas horas del día. En Santa Cruz de Tenerife, las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 27 grados.

Nubes sobre las zonas altas / Andrés Cruz

La Gomera

La Gomera tendrá cielos poco nubosos en general, aunque podrían aparecer intervalos en el norte a primeras horas y en el sureste durante la tarde. Se mantiene la posibilidad de alguna llovizna débil en medianías del norte en las franjas horarias más frescas. Las temperaturas no variarán significativamente, con 23 de mínima y 26 de máxima en San Sebastián.

La Palma

En La Palma, los intervalos nubosos serán más compactos en el nordeste a primera hora y en zonas interiores durante el día. También podría aumentar la nubosidad en el sureste por la tarde. No se descartan lloviznas en medianías del noreste de madrugada y al anochecer, así como en zonas de interior del nordeste y sureste. Las temperaturas se moverán entre los 22 y los 26 grados en Santa Cruz de La Palma.

El tiempo de Canarias para este viernes / LP/DLP

El Hierro

El Hierro presentará intervalos nubosos más marcados en el norte a primeras y últimas horas, así como durante la tarde en zonas del interior sur. Las temperaturas se mantendrán entre los 17 y los 22 grados en Valverde. El viento será flojo de componente norte y en cumbres podría ganar fuerza por la tarde.

La previsión en su conjunto dibuja una jornada sin fenómenos adversos destacables, con un tiempo propio del inicio del otoño en Canarias, donde los cielos variables, el mar algo movido y el ambiente suave acompañarán el día.