¿Ya tienes tu disfraz para el carnaval de Mogán? Estas son las alegorías por las que puedes votar

El Carnaval Costa Mogán Festejos será celebrará del 25 al 29 de marzo y, tal y como señala el concejal de Cultura y Festejos, Mencey Santana, la máquina carnavalera comienza andar con esta iniciativa que pretende favorecer la implicación y participación de los vecinos y vecinas, y de la población en general. “El carnaval se vive y se disfruta en las calles, por lo que es muy importante contar con la opinión de la población, de las personas que disfrutan de estos festejos”, apunta.

La alegoría del Carnaval Costa Mogán 2026 será elegida mediante votación popular, pudiendo optar por tres propuestas: 'México', 'Cómics' o 'Cabaret'. La encuesta estará disponible en la web del Ayuntamiento de Mogán del 27 de octubre al 7 de noviembre.

Este proceso de participación ciudadana se realizará online, a través de la página web del Ayuntamiento de Mogán. La ciudadanía podrá dejar su voto del lunes 27 de octubre al viernes 7 de noviembre, fecha a partir de la cual se dará a conocer la propuesta predilecta tanto en la web como en los perfiles oficiales de redes sociales del Consistorio.