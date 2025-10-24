Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agaete-La Aldea

Los vecinos de La Aldea saldrán otra vez a la calle si no se destina más dinero para la obra de la carretera

Foro Roque Aldeano espera que el presupuesto para 2026 de Obras Públicas del Gobierno destine al menos 40 millones, para que se cumpla el último plazo de apertura

Obreros trabajando en el interior de uno de los túneles de la carretera Agaete-La Aldea.

Obreros trabajando en el interior de uno de los túneles de la carretera Agaete-La Aldea. / LP / DLP

Javier Bolaños

Javier Bolaños

Las Palmas de Gran Canaria

Foro Roque Aldeano advierte que se volverá a echar a la calle si el Gobierno de Canarias no inyecta al menos 40 millones de euros en el presupuesto de la consejería de Obras Públicas del próximo año para las obras de la carretera de Agaete-El Risco, tras la demora que sufre el proyecto, pese al último anuncio señalando que se acabará en 2027. El colectivo avisa que llegará si hace falta a la Fiscalía para estudiar si se ha desviado el dinero ya consignado hacia otras actuaciones distintas.

«Apenas se está trabajando en la obra. Y los previstos en el viaducto de La Palma están parados». El portavoz del colectivo ciudadano aldeano, Rafael Ramos, avisa que la paciencia de los vecinos está llegando de nuevo a su límite, después de apreciar pocos avances en los últimos tiempos. De ahí que se estén planteando comenzar a recuperar como antaño los días de protesta ante la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias el próximo mes si no detectan un cambio.

Obras para el viaducto.

Obras para el viaducto. / LP / DLP

Roque Aldeano está muy pendiente de que se haga público el presupuesto que se está ultimando por la Consejería para visualizar la inversión concreta que se va a fijar para el próximo año. Y confía en que al menos se recoja entre 40 y 50 millones, teniendo en cuenta que las cifras que maneja es que faltan cerca de 70 millones por invertir para concluir esta fase final.

44 millones más caro

La obra se adjudicó por 153 millones. Pero en 2023 se hizo una revisión de los precios de 10 millones, a lo que se ha sumado un modificado sobre el proyecto inicial de casi 27 millones a comienzos de este año para los nuevos viaductos, y la última revisión de precios asciende a otros siete millones más. Por tanto, el coste se ha disparado un 29%, unos 44 millones. Sin embargo, Foro señala que el consejero regional apuntó en enero que se había invertido 120 millones en términos globales en la obra.

«Nuestra preocupación es que ni siquiera se acabe en 2027», señaló el portavoz de Roque Aldeano, a tenor de los actuales ritmos que se llevan en el tajo.

Una de las bocas de los túneles en obras de la carretera enttre Agaete y La Aldea.

Una de las bocas de los túneles en obras de la carretera enttre Agaete y La Aldea. / LP / DLP

Rafael Ramos mantuvo el día 15 de este mes una reunión con el alcalde de La Aldea, Pedro Suárez, para coordinar medidas sobre la carretera. Entre las propuestas debatidas está la solicitud de una reunión urgente con el consejero Pablo Rodríguez para ver las partidas disponibles para el próximo año, teniendo en cuenta que en los dos últimos se redujo a la mitad, pasando de 42 a 21 millones anuales.

Búsqueda de apoyo entre alcaldes

El colectivo también va a pedir el apoyo de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte en sus reivindicaciones.

Además, se planteó otra reunión con el responsable del Área en el Cabildo, Augusto Hidalgo, para analizar las consecuencias que puede tener para la seguridad en el tráfico el uso de la futura vía cuando se pueda abrir sin estar operativo el paso por el viaducto de El Risco.

El Foro baraja incluso llevar la obra a la Fiscalía, ya que se cuestiona que se haya reducido tanto las inversiones cuando existe financiación cerrada, por si hubiese podido desviarse a otras obras.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
  2. Un propietario recupera su vivienda en Vargas en un descuido de los ocupas
  3. ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
  4. Los padres de los menores agredidos en Agüimes: 'Tenemos miedo ¿A qué esperan para meterla en prisión, que pase algo más?
  5. Salto de Chira, más cerca: avanza la excavación del hueco para construir la central hidroeléctrica
  6. San Bartolomé de Tirajana inicia el rescate del Hotel Las Tirajanas pese al aval judicial a Lopesan
  7. El presa canario marca territorio y su rastro llega a China, Serbia y Estados Unidos
  8. La mujer de Agüimes denunciada por acoso vecinal, grabada durante uno de los incidentes: 'Hemos parado porque nos ha insultado

Los vecinos de La Aldea saldrán otra vez a la calle si no se destina más dinero para la obra de la carretera

Los vecinos de La Aldea saldrán otra vez a la calle si no se destina más dinero para la obra de la carretera

El Tribunal Supremo examina la legalidad de la “unidad de explotación” de las viviendas turísticas en Canarias

El Tribunal Supremo examina la legalidad de la “unidad de explotación” de las viviendas turísticas en Canarias

La rehabilitación de Sanz Orrio, más cerca: el Ayuntamiento licita por 1,5 millones de euros el arreglo de estas viviendas de La Isleta

La rehabilitación de Sanz Orrio, más cerca: el Ayuntamiento licita por 1,5 millones de euros el arreglo de estas viviendas de La Isleta

Feria Km0 Gran Canaria: estas son todas las actividades que podrás disfrutar este finde semana en Telde

Feria Km0 Gran Canaria: estas son todas las actividades que podrás disfrutar este finde semana en Telde

De la cueva de sal al mar Muerto: así es el spa que conquista Gran Canaria

De la cueva de sal al mar Muerto: así es el spa que conquista Gran Canaria

El Ayuntamiento continúa con la renovación del parque móvil de Bomberos con la licitación de un camión bomba rural ligera

El Ayuntamiento continúa con la renovación del parque móvil de Bomberos con la licitación de un camión bomba rural ligera

Los vecinos se vuelcan con el dueño que logró recuperar su vivienda en la playa de Vargas

Los vecinos se vuelcan con el dueño que logró recuperar su vivienda en la playa de Vargas

Yeray Suárez Salem, consejero insular de Vox, se casa en Gran Canaria con la concejala del mismo partido Carmen Suárez

Yeray Suárez Salem, consejero insular de Vox, se casa en Gran Canaria con la concejala del mismo partido Carmen Suárez
Tracking Pixel Contents