Los vecinos de La Aldea saldrán otra vez a la calle si no se destina más dinero para la obra de la carretera

Foro Roque Aldeano advierte que se volverá a echar a la calle si el Gobierno de Canarias no inyecta al menos 40 millones de euros en el presupuesto de la consejería de Obras Públicas del próximo año para las obras de la carretera de Agaete-El Risco, tras la demora que sufre el proyecto, pese al último anuncio señalando que se acabará en 2027. El colectivo avisa que llegará si hace falta a la Fiscalía para estudiar si se ha desviado el dinero ya consignado hacia otras actuaciones distintas.

«Apenas se está trabajando en la obra. Y los previstos en el viaducto de La Palma están parados». El portavoz del colectivo ciudadano aldeano, Rafael Ramos, avisa que la paciencia de los vecinos está llegando de nuevo a su límite, después de apreciar pocos avances en los últimos tiempos. De ahí que se estén planteando comenzar a recuperar como antaño los días de protesta ante la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias el próximo mes si no detectan un cambio.

Obras para el viaducto. / LP / DLP

Roque Aldeano está muy pendiente de que se haga público el presupuesto que se está ultimando por la Consejería para visualizar la inversión concreta que se va a fijar para el próximo año. Y confía en que al menos se recoja entre 40 y 50 millones, teniendo en cuenta que las cifras que maneja es que faltan cerca de 70 millones por invertir para concluir esta fase final.

44 millones más caro

La obra se adjudicó por 153 millones. Pero en 2023 se hizo una revisión de los precios de 10 millones, a lo que se ha sumado un modificado sobre el proyecto inicial de casi 27 millones a comienzos de este año para los nuevos viaductos, y la última revisión de precios asciende a otros siete millones más. Por tanto, el coste se ha disparado un 29%, unos 44 millones. Sin embargo, Foro señala que el consejero regional apuntó en enero que se había invertido 120 millones en términos globales en la obra.

«Nuestra preocupación es que ni siquiera se acabe en 2027», señaló el portavoz de Roque Aldeano, a tenor de los actuales ritmos que se llevan en el tajo.

Una de las bocas de los túneles en obras de la carretera enttre Agaete y La Aldea. / LP / DLP

Rafael Ramos mantuvo el día 15 de este mes una reunión con el alcalde de La Aldea, Pedro Suárez, para coordinar medidas sobre la carretera. Entre las propuestas debatidas está la solicitud de una reunión urgente con el consejero Pablo Rodríguez para ver las partidas disponibles para el próximo año, teniendo en cuenta que en los dos últimos se redujo a la mitad, pasando de 42 a 21 millones anuales.

Búsqueda de apoyo entre alcaldes

El colectivo también va a pedir el apoyo de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte en sus reivindicaciones.

Además, se planteó otra reunión con el responsable del Área en el Cabildo, Augusto Hidalgo, para analizar las consecuencias que puede tener para la seguridad en el tráfico el uso de la futura vía cuando se pueda abrir sin estar operativo el paso por el viaducto de El Risco.

El Foro baraja incluso llevar la obra a la Fiscalía, ya que se cuestiona que se haya reducido tanto las inversiones cuando existe financiación cerrada, por si hubiese podido desviarse a otras obras.