Los vecinos se vuelcan con el dueño que logró recuperar su vivienda en la playa de Vargas

Los vecinos y vecinas del propietario pidieron a los jóvenes que pararan de amenazar al dueño de la casa.

José A. Neketan

Las Palmas de Gran Canaria

Los vecinos y vecinas se vuelcan con el hombre que logró recuperar su vivienda en la playa de Vargas, en el municipio de Agüimes, después de que las personas que la ocupaban salieran de ella. El propietario, que según explican, continúa muy asustado tras las amenazas recibidas estos días por dos individuos para que abandonara su casa y que sigue encerrado por miedo a perderla de nuevo, recibe a diario alimentos y el apoyo de vigilar que todo siga tranquilo en el barrio, que registró ayer incidentes ante la insistencia de los dos jóvenes para que el dueño abandonara su vivienda, llegándolo a amenazar de muerte a él y a las personas del entorno que lo apoyaban.

Fueron los propios vecinos los que llamaron a la Guardia Civil para que se presentara en el lugar ante los gritos y golpes para amedrentar al hombre.

"Ayer le llevamos comida y anoche también lo hicimos, y estamos en contacto con él. Los vecinos, después de lo que ha sucedido, hemos estado pendientes de él", explica una vecina, que afirmó que ayer por la tarde uno de los individuos volvió a la vivienda, lo que hizo que avisaran de nuevo a la Guardia Civil.

Fueron los vecinos los que ya hartos de ver las amenazas que recibía el hombre, salieron a la calle para hablar con los dos jóvenes y decirles que depusieran su actitud "porque la casa es de él y ustedes no tienen ningún derecho a entrar en ella", le comentaban.

"Él está fatal y tiene aún el susto en la cara", comenta una vecina, a la que el dueño de la casa le ha enviado mensajes por móvil para agradecerle lo que están haciendo por él.

Parece ser que el dueño puso en bolsas todas las cosas de los anteriores moradores de la vivienda en la terraza cuando estos se fueron y más tarde cuando vinieron de nuevo las recogieron con un vehículo.

Las personas residentes en la zona temen que los ocupas regresen por la noche o en estos días para continuar amenazando al propietario.

