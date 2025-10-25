Aithamy pone a bailar a toda la isla

Aithamy DJ se ha ganado un puesto en los programas musicales de las fiestas. Tras su irrupción en los escenarios el año pasado, este 2025 ha sido el de su consolidación. «Estos dos años han sido un bum», reconoce el joven pinchadiscos de Gáldar. Los números le avalan. En los meses que va de año ha sido contratado en 90 eventos privados, sesiones de eventos y espectáculos públicos organizados por los ayuntamientos. Y en su agenda tiene cerrados otros 21 conciertos para los últimos dos meses del año, por lo que si nada lo trunca al menos estará en 111 espectáculos musicales esta temporada.

Además, con la curiosidad de que solo salta al escenario los fines de semana, salvo que tenga alguna cita con escolares.

aithamy DJ. / LP / DLP

Pero su calendario no se para ahí, ya que también tiene en su agenda fechas firmadas para los próximos carnavales, para el verano y espera cerrar el salto por primera vez a Fuerteventura.

Con 16 años

Aithamy Mederos empezó cuando tenía unos 16 años de la mano de su padre, productor televisivo, tocando con sus vinilos.

Como referente recuerda cuando era chico y se entusiasmaba en las verbenas con Juacko.

"Los inicios son difíciles" Aithami DJ — Músico

Su nacimiento ante el público llegaría en 2018, «cuando me dieron la oportunidad de pinchar en las fiestas de mi barrio, La Enconada, y gracias a Guzmán, de la comisión de fiestas».

«La verdad es que fueron mis amigos y la familia. Los inicios son difíciles».

Nada hacía presagiar la notoriedad que alcanzaría siete años después.

Aithamy, en Gáldar. / LP / DLP

Aithamy DJ quiere dejar claro que «La Enconada fue el primero y voy a morir siempre ahí, porque me dieron una oportunidad».

Luego presentaría su música en San Isidro, también en Gáldar. «Poco a poco, practicando en mi casa como una afición, me fueron apareciendo más oportunidades».

Su gira le ha llevado por otros barrios de su municipio, por Agaete, Moya , Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Teguise (Lanzarote) y Guía durante esta temporada.

Cuatro espectáculos en un día

Entre sus hitos está poner música hasta cuatros veces en una noche. Fue el 10 de mayo de este año, cuando acudió a tres eventos privados y a las fiestas de San Isidro de Gáldar.

En carnavales espera volver a pinchar en la capital, que para él fue todo un espectáculo este año.

Los seguidores de sus conciertos se encuentran un variado repertorio musical, con temas modernos y otros más clásicos. «Tengo de todo. Y lo que hago en cada sitio es adaptarme al público que me encuentro».

Freed from desire

Dentro de su libertad musical, reconoce que hay varios temas que no pueden faltar en su puesta en escena. Entre ellos, Freed from desire, un sencillo de la cantante italiana Gala Rizzatto, que desde su estreno en 1996 alcanzó el éxito en las discotecas de numerosos países. Como también forma parte de su listado Un beso y una flor (1972), de Nino Bravo; y La Morocha.

A lo largo de su trayectoria, Aithamy mantiene en su memoria algunos momentos estelares. Entre ellos, cuando hizo de telonero en Gáldar de Gente de Zona, también con la cantante Laritza Bacallao, de El Arrebato, y de David Bustamante en Guía.

Y, por afluencia de público, el que más le marcó fue el Festival La Guancha de 2018, en el que precedió a Don Patricio. «Me impresionó porque había cerca de 10.000 personas».

El pinchadiscos

"Tomo las críticas como algo constructivo" Aithamy Mederos DJ — Músico

galdense participó este año en los mogollones de La Isleta, dentro de los actos del carnaval. Lo hizo por primera vez en territorio capitalino.

«La música para mí lo es todo: es un desahogo, lo paso bien y desconecto de todo el mundo», señala Aithamy Mederos, que se crece ante su público.

La Península y Tenerife

Eso sí, deja claro que la vida de un pinchadiscos no es solo llegar al escenario y poner el ritmo de la noche durante las dos horas que dura su espectáculo. Recalca que es un trabajo diario de preparación y de poder estar al día con la música.

Y cuando se le pregunta por algunas palabras de sus fieles, recuerda el momento en el animaban a que «siguiera así, que no cambiara». Y eso, añade, «lo llevo a rajatabla; trato de ser humilde y escuchar a todo el mundo y tomar las críticas como algo constructivo».

Uno de los retos es salir de la isla a tocar en los festivales de reguetón que se organizan en la Península. Como también tomar parte en los carnavales de Tenerife.