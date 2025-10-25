Cielos poco nubosos y temperaturas estables este sábado en Canarias, con brisas y mar de fondo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado una jornada de tiempo estable en Canarias, con cielos poco nubosos en general, temperaturas sin grandes cambios y viento flojo de componente oeste, que será más intenso en zonas de cumbre.

En las costas predominará el régimen de brisas suaves, lo que mantendrá una sensación térmica agradable en la mayor parte del archipiélago.

Durante la mañana se esperan intervalos de nubes bajas, especialmente en las vertientes norte y este de las islas, que tenderán a despejarse. Sin embargo, por la tarde se prevé un aumento de la nubosidad en las vertientes orientales de las islas centrales, sin descartar alguna llovizna débil y puntual en zonas de medianías.

Viento suave y mar de fondo del noroeste

El viento soplará en general flojo, con predominio de la componente oeste, aunque será algo más intenso en zonas altas. En las costas se mantendrá el régimen de brisas, sin previsión de rachas significativas.

En cuanto al estado del mar, Aemet pronostica viento variable de fuerza 1 a 4, mar rizada o marejadilla, y presencia de mar de fondo del noroeste, con olas de 1 a 2 metros, que podrían notarse especialmente en las costas abiertas al norte y oeste.

Previsión por islas

Cielos poco nubosos con intervalos de nubes a primeras horas. Temperaturas estables, con mínimas en ligero descenso. Viento flojo variable, predominando la componente oeste.

Arrecife con 22 ºC mínimo y 26 ºC máximo.

Condiciones similares a Lanzarote, con cielos despejados en general tras algunos intervalos iniciales.

Puerto del Rosario con mínimas de 21 ºC y máximas de 27 ºC.

Jornada de cielos poco nubosos por la mañana, con tendencia a nuboso en la vertiente este por la tarde. Temperaturas sin grandes cambios. Viento flojo del oeste y brisas en zonas costeras.

Las Palmas de Gran Canaria rondará los 23 ºC y 26 ºC.

Poco nuboso en general, con algunos intervalos a primeras horas y nubosidad creciente en el este al final del día. Viento flojo del oeste, más intenso en cumbres.

Santa Cruz de Tenerife con temperaturas de 22 ºC y 27 ºC.

Tiempo nublado / LP/DLP

Intervalos nubosos durante gran parte del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del oeste, predominando las brisas en el litoral.

San Sebastián de La Gomera mínimas de 23 ºC y máximas de 26 ºC.

Nubosidad variable durante la jornada, sin precipitaciones esperadas. Viento flojo de componente oeste.

Santa Cruz de La Palma tendrá temperaturas frescas, con mínimas de 22 ºC y máximas de 26 ºC.

Previsión del tiempo de la AEMET de este sábado, 25 de octubre

Intervalos nubosos con ligero descenso térmico en zonas costeras. Viento flojo del oeste y régimen de brisas en costa.

Valverde con mínimas de 17 ºC y máximas de 21 ºC.