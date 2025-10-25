La Fundación Juan Negrín recibe los libros de José Miguel Pérez y bautiza su biblioteca con su nombre

El descubrimiento de la placa que a partir de ahora dará el nombre de José Miguel Pérez García a la biblioteca de historia contemporánea de la Fundación Juan Negrín (FJN) fue el colofón, este viernes, de un acto cargado de emociones con el que la entidad cultural reconoció el papel desempeñado por quien fuera uno de los más destacados protagonistas de la exitosa tarea de sacar del olvido al doctor Juan Negrín López, el canario que lideró la lucha de la España democrática frente al fascismo, como presidente del gobierno de la República en los años más cruentos de la guerra civil.

Los aproximadamente mil libros pertenecientes a la colección personal del catedrático desaparecido en noviembre de 2024, que la familia ha donado a la Fundación, se suman a los ya existentes en el fondo de la entidad y convierten a la Biblioteca José Miguel Pérez García en un referente en el área de Historia Contemporánea.

El presidente de la FJN, José Medina Jiménez, que anunció la decisión -adoptada por el Consejo del Patronato de la Fundación-, sobre la nueva denominación del fondo bibliográfico, dio la bienvenida a los asistentes a la ceremonia desarrollada en la sede de la Fundación en Las Palmas de Gran Canaria y señaló que lo que venía a continuación constituía un acto público de gratitud.

Con el patio del edificio de Vegueta a reventar y en presencia de sus hijos, Daniel, Juan José y Leila Pérez Estévez, y de su viuda, Julia Rodríguez Zaragoza, se llevó a cabo un recorrido por los principales hitos de la relación entre José Miguel Pérez, Juan Negrín y la propia Fundación, con el apoyo gráfico de recortes de prensa, fotografías e imágenes de televisión, y el testimonio de amigos y colaboradores cercanos como el rector de la ULPGC, Lluis Serra, o la consejera insular de Cultura, Guacimara Medina, ambos muy emocionados durante sus respectivas intervenciones.

Leila Pérez Estévez, que habló en nombre de la familia del también ex vicepresidente del Gobierno de Canarias, se mostró convencida de que el acto organizado por la FJN "le habría generado (a su padre, José Miguel Pérez) una emoción especial", también el hecho de que "sus queridos libros tengan aquí un nuevo hogar y formen parte de ese legado documental".

La hija de José Miguel Pérez señaló que su padre fue "historiador antes que político" y explicó que admiraba a Negrín, "no solo por sus dotes de estadista y sacrificio sino por su integridad moral y su compromiso con la ciencia y la libertad".

"Para él, la historia no era solo una profesión, sino una pasión, una manera de entender la vida y de comprometerse con su tiempo", subrayó Leila Pérez quien bromeó con el hecho de que probablemente los libros de su padre estarán a partir de ahora "más ordenados" en su nuevo lugar en la FJN.

Recordó que al catedrático de Historia Contemporánea le acompañó siempre el famoso lema de Negrín: "Resistir es vencer".

"Esta frase resume también su propia vida. Porque para mi padre, resistir significaba mantenerse fiel a los principios, incluso cuando soplaban vientos en contra. Significaba no rendirse ante la injusticia y seguir creyendo en la fuerza de la educación, la memoria y el pensamiento crítico".

En nombre del Cabildo, la institución depositaria del legado Negrín, intervino además de Guacimara Medina, su vicepresidente primero, Augusto Hidalgo, quien desglosó algunos hitos de la trayectoria del historiador en su etapa al frente de la corporación insular (2007-2011).

La ULPGC, "la otra casa de José Miguel Pérez", estuvo representada no solo por su rector y amigo personal, que fue uno de los oradores, sino también por compañeros de toda la vida como los profesores Nicolás Díaz Chico, José Mangas, Emma Pérez-Chacón o el doctor Pedro Betancor, que asistieron también a la ceremonia.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres, que no pudo estar presente en el reconocimiento, palió su ausencia con unas declaraciones grabadas en vídeo en las que, entre otras cuestiones, recordó "la tremenda pasión" con la que José Miguel Pérez defendió la devolución del carné del PSOE a Negrín ante el plenario del 37º Congreso Federal del partido, en octubre de 2009.

"Aprendí muchísimo de José Miguel Pérez y lo llevaré siempre conmigo", afirmó Torres tras subrayar que el "Gobierno de España (del que forma parte) siempre estará al lado de la Fundación Juan Negrín y de lo que representó Juan Negrín, y también de las personas insustituibles", en referencia a Pérez García.

La defensa de la rehabilitación de Juan Negrín López, expulsado del PSOE en 1946 junto a otros 35 militantes, fue una de las grandes aportaciones de José Miguel Pérez a la labor de recuperar la figura del presidente de gobierno republicano.

José Miguel Pérez García (1957-2024) impulsó la recuperación del legado Negrín desde su triple faceta de historiador, catedrático universitario y dirigente político.

Desde 1996, el año que promovió y coordinó una de las primeras biografías dedicadas a una figura histórica que la dictadura había sumido en el olvido y la difamación, hasta la idea para la exposición "Vivir sanos y felices", -inaugurada este año y todavía abierta en la sede de Vegueta-, cuando ya la enfermedad había hecho mella en su salud, no hay avance de la Fundación Juan Negrín en el que no intervenga.

Como presidente del Cabildo, como vicepresidente y consejero de Educación del Gobierno de Canarias y como catedrático de la ULPGC tuvo un papel esencial en la decisión del traslado del Archivo Negrín a Gran Canaria, en la dotación de la sede que hoy ocupa la Fundación y en la rehabilitación de la figura del estadista canario. Dirigió, además, la Cátedra Juan Negrín de la ULPGC desde su creación.

La Biblioteca José Miguel Pérez García de la FJN fue bautizada el 23 de octubre, Día de las Bibliotecas, una efeméride instaurada en España en memoria del día de la destrucción de la biblioteca de Sarajevo ocurrida en 1992 durante la guerra de los Balcanes.