Un Bien de Interés Cultural en la ofrenda a San Rafael de Vecindario

San Rafael, patrón de Vecindario, recibió este año como ofrenda un Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial, además de los alimentos entregados por los diferentes colectivos. Ante el santo, miembros de la Escuela del Garrote La Revoliá del municipio ofrecieron una exhibición de esta práctica ancestral que ahora cuenta con su merecido reconocimiento oficial en Canarias.

Con esa representación, los componentes de La Revoliá también ponían ante el santo la memoria de los pastores del lugar y de otras personas que transmitieron este legado a un grupo de jóvenes de Vecindario, que supieron recuperar y conservar este noble juego hasta elevarlo a BIC, junto a la labor de otras escuelas de la Isla como La Barranquera y la de Familia Maestro Paquito Santana, ambas del municipio de Telde. Ahora comparten esa herencia cultural con otras generaciones que recogen el testigo. Otra de las tradiciones que se ofreció al santo fue una demostración de levantamiento del arado.

Un rebaño de ovejas del ganadero Miguel Ángel Melián abrió la romería, que volvió a congregar en la Avenida de Canarias a miles de romeras y romeros con ganas de fiesta y parranda en uno de los municipios más multiculturales de las islas y que aún conserva sus raíces para compartirlas con los nuevos ciudadanos.

Parranderos de todas las edades contagiados por el ambiente de la romería de Vecindario. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Cada romería de San Rafael no deja de ser también un homenaje a la memoria de un municipio que nació y se desarrolló entre plantaciones de tomates, almacenes de empaquetado, cuarterías y mucha solidaridad entre las familias de la aparcería para avanzar juntos de la mano, venciendo las penurias de esas épocas.

Catorce carretas participaron este año a lo largo del recorrido habitual, desde el Cruce de Sardina hasta la plaza de San Rafael. Todo en línea recta, en llano y sin viento, como bien aprecia la mayoría de personas que vienen desde otros municipios.

Un trayecto de un kilómetro

Durante ese algo más de un kilómetro no faltaron la música, los enyesques, el reparto de huevos duros, bocadillos de chorizo de Teror y de pata de cochino y algún pizco que otro.

Esta nueva edición de la romería de San Rafael también tuvo como invitados especiales a la Agrupación Folclórica Guarache, de Tenerife, que ofrecieron al santo unas folías y malagueñas de Icod.

Detrás de la Concejalía de Festejos, iban ambientando el recorrido en las diferentes carretas de colectivos y asociaciones las parrandas Veneguera, Los Tarosaos, El Viejo Cafetín, Club de Leones de Vecindario, Los Chanos, Los Fiesteros, El Refugio, Dunas del Sur, Amigos de Parranda, Trancamos los Domingos y Los Arrejuntaos. A ellos se les unían tocadores y cantantes anónimos, unos más afinados que otros.

Programa para hoy

El programa de las fiestas de San Rafael de Vecindario continúa hoy con la feria del ganado, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas, en el espacio junto al Recinto Ferial, el concurso de arrastre, en la calle Isla de La Graciosa. Esta noche, a las 20.00 horas, actuará el cantante teldense José Vélez, en el escenario del recinto ferial. La entrada es gratuita hasta completar aforo.